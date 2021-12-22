Пенсии какого размера в уходящем году получали казахстанцы

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Средняя пенсия из государственного бюджета в Казахстане в 2021 году стабильно составляла около 100 тысяч тенге, а из ЕНПФ около 29 тысяч тенге. С точными цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

Пенсия из государственного бюджета

Каждый казахстанец, независимо от стажа работы, может получать базовую пенсию. Ее минимальный размер для граждан с рабочим стажем 10 и менее лет составляет 54% от прожиточного минимума (ПМ), что в 2021 году было равно 18 523,08 тенге.

За каждый год сверх 10 лет размер базовой пенсии увеличивается на 2% пока не достигнет максимального размера – одного прожиточного минимума или 34 302 тенге в текущем году.

У большинства современных пенсионеров также имеется стаж, наработанный до 1998 года. Если он более полугода, то к базовой пенсии добавляется солидарная составляющая.

Минимальная солидарная пенсия, которая в этом году была равна 43 272 тенге, назначается пенсионерам с рабочим стажем до 1998 года 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Если стаж меньше, то размер минимальной солидарной пенсии уменьшается пропорционально ему.

В целом он зависит не только от трудового стажа, но и от среднемесячной зарплаты пенсионера в предпенсионный период.

Максимальный размер солидарной пенсии может быть не более 75% от 46 МРП или 100 636,5 тенге в 2021 году.

Таким образом максимальная пенсия из госбюджета, которую казахстанские пенсионеры получали в уходящем году составила 134 938,5 тенге без учета надбавок.

Что касается среднего размера пенсии из госбюджета, то в 2021 году он был на четверть меньше максимального показателя.

В первые пять месяцев средняя пенсия в стране была чуть больше 100 тысяч тенге. 100 308 тенге – такой был ее максимальный среднемесячный размер.

По итогам июня средняя пенсия из госбюджета опустилась немного ниже 100 тысяч тенге и до сегодняшнего дня так не перешла этот порог. За последние полгода ее размер составлял от 99 726 до 99 921тенге.

Иллюстративное фото: Getty Images / amixstudio

То есть плюс-минус 300 тенге средняя пенсия в Казахстане в 2021 году стабильно составляла 100 тысяч.

Пенсия из Единого накопительного пенсионного фонда

Казахстанцы, которые успели наработать стаж после внедрения накопительной пенсионной системы в 1998 году, вместе с пенсией из государственного бюджета получают пенсионные выплаты за счет собственных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Пенсия из ЕНПФ выплачивается до исчерпания пенсионных накоплений получателя. Ее минимальный размер в первые три месяца текущего года был 54% от прожиточного минимума или, как и минимальная базовая пенсия, 18 523,08 тенге.

А с первого апреля минимальный порог увеличили до 70% от ПМ. В результате в оставшиеся месяцы текущего года минимальная пенсионная выплата из ЕНПФ составляла 24 011,4 тенге.

Вместе с тем была изменена и методика расчета пенсионных выплат. Согласно ей, вышедший на пенсию вкладчик в первый год должен получить 6,5% от объема своих накоплений с увеличением выплат на 5% в последующие годы.

Максимальный размер ежемесячной пенсии из Единого накопительного пенсионного фонда при этом не ограничен никакими порогами.

В первые пять месяцев 2021 года он был равен 522 610 тенге в месяц. А по итогам июня максимальная месячная пенсионная выплата из ЕНПФ составила 673 643 тенге. Данный показатель сохранялся все последующие месяцы.

Что касается среднего размера, то он, в отличие от государственной пенсии, больше приближен к минимальному размеру, чем к максимальному.

Так, в январе 2021 года среднемесячная пенсионная выплата за счет пенсионных накоплений составила 25 886 тенге, в марте - 29 080 тенге, а с апреля и вплоть до последнего отчетного периода – в среднем 28 600 тысячи тенге.

В результате за 10 месяцев года из ЕНПФ пенсионерам по возрасту было выплачено 78,7 миллиардов тенге. А из государственного бюджета за 11 месяцев – 2,45 триллиона тенге.

То есть пока обеспечение казахстанцев пенсионного возраста в основном "лежит на плечах" государства. Но с уменьшением получателей солидарной пенсии, имеющих рабочий стаж до 1998 года, пенсионерам все больше нужно будет полагаться на собственные накопления в ЕНПФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1947462-pensii-kakogo-razmera-v-uhodyaschem-godu-poluchali-kazahstantsy/