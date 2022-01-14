Изменены сроки подачи документов на назначение пенсии и соцвыплат в период ЧП в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В период чрезвычайного положения (ЧП) у некоторых казахстанцев мог наступить срок подачи документов на назначение пенсий и пособий. В какие сроки после окончания режима ЧП можно подать документы и с какого дня будут начислены выплаты, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения РК, внесены изменения в правила оказания некоторых государственных услуг в социально-трудовой сфере и порядка обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий.

Эти изменения предполагают сокращение срока обращения с трех до одного месяца после завершения чрезвычайного положения за назначением:

пенсионных выплат по возрасту;

государственной базовой пенсионной выплаты;

государственных социальных пособий;

государственного специального пособия;

социальных выплат из Государственного фонда социального страхования.

Таким образом, если основания для назначения этих выплат наступили с 1 января 2022 года или в период чрезвычайного положения, заявитель может подать документы в течение месяца после завершения объявленного чрезвычайного положения в стране.

Напомним, что чрезвычайное положение в Казахстане было объявлено до 19 января 2022 года.

Назначение же вышеперечисленных выплат осуществляется со дня возникновения оснований для назначения, наступивших не ранее 1 января 2022 года или в период чрезвычайного положения.

При этом, напомним, что в обычное время пенсионные выплаты назначаются со дня обращения новоиспеченного пенсионера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1951168-izmeneny-sroki-podachi-dokumentov-na-naznachenie-pensii-i-sotsvyplat-v-period-chp-v-kazahstane/