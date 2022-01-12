Финансы
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Как изменились цены на товары и услуги за прошлый год в Казахстане

Маленькая корзина для продуктов наполнена монетами тенге и стоит рядом с хлебом и крупами
Иллюстративное фото: Getty Images / Yevgeniy Sambulov

Цены на продовольственные, непродовольственные товары и услуги менялись в течение всего прошлого года. Какой уровень инфляции по состоянию на декабрь был зафиксирован за год, читайте в материале NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан с декабря 2020 года по декабрь 2021 года инфляция составила 8,4%.

На продовольственные товары цены в среднем по стране повысились на 9,9%, на непродовольственные – на 8,5%, на платные услуги – на 6,5%.

За последние шесть лет инфляция значительно возросла. Так, на продовольственные товары цены выросли на 64,6%, на непродовольственные – на 52,6%, а услуги - на 31,2%.

Инфляция за год до декабря
Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Изменение стоимости товаров и услуг

Напомним, что при расчетах уровня инфляции используется 508 позиций товаров и услуг.

Цены регистрируются по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенном списке городов и районных центров.

С декабря 2020 года по декабрь 2021 года увеличилась стоимость таких товаров, как:

  • автомобили – 14,7%,
  • бытовые приборы – 8,6%,
  • строительные материалы – 7,9%,
  • посуда – 6,4%,
  • канцелярские товары, мебель и предметы домашнего обихода – по 6,1%,
  • моющие и чистящие средства – 5,6%,
  • одежда и обувь – 5,5%,
  • товары личного пользования – 5,3%,
  • дизельное топливо – 46,5%,
  • газ сжиженный в баллонах – на 36,8%,
  • бензин – на 19,6%,
  • уголь каменный – на 9,8%,
  • дрова – на 8,2%.

Из продуктов питания больше всего выросли цены на:

  • подсолнечное масло – на 30,1%,
  • картофель – на 20,2%,
  • мясо птицы – на 17,9%,
  • баранину – на 15,5%,
  • конину – на 11,7%,
  • свинину – на 10,1%,
  • говядину – на 8,2%,
  • колбасные изделия – на 8%,
  • макаронные изделия – на 11,2%,
  • муку, булочные и мучные изделия – по 10,3%,
  • сахарный песок – на 15,3%,
  • крупы – на 14,2%,
  • чай – на 9,4%,
  • хлеб, кисломолочные продукты – по 7,4%,
  • молоко пастеризованное – на 7,6%,
  • овощи свежие – на 17,1%,
  • лимоны – на 15,8%,
  • груши – на 12,1%,
  • бананы – на 8,6%.

Табачные изделия подорожали на 14,5%, минеральная и питьевая вода – на 12,3%, фруктовые и овощные соки – на 8,9%, алкогольные напитки – на 7,3%.

Также за год уровень цен вырос на услуги:

  • санаториев – на 9,8%,
  • образования – на 7,9%,
  • страхования – на 7,8%,
  • парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 6,5%,
  • общественного питания – на 5,8%,
  • здравоохранения – на 5,4%,
  • гостиниц и юридические услуги – по 5%,
  • пассажирского транспорта – на 4,5%,
  • аренды жилья – на 19,8%.

Повысились жилищно-коммунальные тарифы на:

  • электроэнергию – на 9,3%,
  • вывоз мусора – на 7,5%,
  • газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 5,5%,
  • водоотведение – на 1,8%,
  • холодную воду – на 1,2%.

А вот цены на центральное отопление снизились на 2,8%, горячая вода подешевела на 1,5% за год.

Изменение потребительских цен
Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

С начала января 2021 года доля продовольственных товаров в индексе потребительских цен составляла 39,1%, непродовольственных – 29,6%, платных услуг – 31,3%.

Ранее мы рассказывали о том, как менялись цены на товары и услуги в регионах страны и в чем заключаются причины инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1949248-kak-izmenilis-tseny-na-tovary-i-uslugi-za-proshlyy-god-v-kazahstane/

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