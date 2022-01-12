Как изменились цены на товары и услуги за прошлый год в Казахстане

Цены на продовольственные, непродовольственные товары и услуги менялись в течение всего прошлого года. Какой уровень инфляции по состоянию на декабрь был зафиксирован за год, читайте в материале NUR.KZ.
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан с декабря 2020 года по декабрь 2021 года инфляция составила 8,4%.
На продовольственные товары цены в среднем по стране повысились на 9,9%, на непродовольственные – на 8,5%, на платные услуги – на 6,5%.
За последние шесть лет инфляция значительно возросла. Так, на продовольственные товары цены выросли на 64,6%, на непродовольственные – на 52,6%, а услуги - на 31,2%.
Изменение стоимости товаров и услуг
Напомним, что при расчетах уровня инфляции используется 508 позиций товаров и услуг.
Цены регистрируются по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенном списке городов и районных центров.
С декабря 2020 года по декабрь 2021 года увеличилась стоимость таких товаров, как:
- автомобили – 14,7%,
- бытовые приборы – 8,6%,
- строительные материалы – 7,9%,
- посуда – 6,4%,
- канцелярские товары, мебель и предметы домашнего обихода – по 6,1%,
- моющие и чистящие средства – 5,6%,
- одежда и обувь – 5,5%,
- товары личного пользования – 5,3%,
- дизельное топливо – 46,5%,
- газ сжиженный в баллонах – на 36,8%,
- бензин – на 19,6%,
- уголь каменный – на 9,8%,
- дрова – на 8,2%.
Из продуктов питания больше всего выросли цены на:
- подсолнечное масло – на 30,1%,
- картофель – на 20,2%,
- мясо птицы – на 17,9%,
- баранину – на 15,5%,
- конину – на 11,7%,
- свинину – на 10,1%,
- говядину – на 8,2%,
- колбасные изделия – на 8%,
- макаронные изделия – на 11,2%,
- муку, булочные и мучные изделия – по 10,3%,
- сахарный песок – на 15,3%,
- крупы – на 14,2%,
- чай – на 9,4%,
- хлеб, кисломолочные продукты – по 7,4%,
- молоко пастеризованное – на 7,6%,
- овощи свежие – на 17,1%,
- лимоны – на 15,8%,
- груши – на 12,1%,
- бананы – на 8,6%.
Табачные изделия подорожали на 14,5%, минеральная и питьевая вода – на 12,3%, фруктовые и овощные соки – на 8,9%, алкогольные напитки – на 7,3%.
Также за год уровень цен вырос на услуги:
- санаториев – на 9,8%,
- образования – на 7,9%,
- страхования – на 7,8%,
- парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 6,5%,
- общественного питания – на 5,8%,
- здравоохранения – на 5,4%,
- гостиниц и юридические услуги – по 5%,
- пассажирского транспорта – на 4,5%,
- аренды жилья – на 19,8%.
Повысились жилищно-коммунальные тарифы на:
- электроэнергию – на 9,3%,
- вывоз мусора – на 7,5%,
- газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 5,5%,
- водоотведение – на 1,8%,
- холодную воду – на 1,2%.
А вот цены на центральное отопление снизились на 2,8%, горячая вода подешевела на 1,5% за год.
С начала января 2021 года доля продовольственных товаров в индексе потребительских цен составляла 39,1%, непродовольственных – 29,6%, платных услуг – 31,3%.
Ранее мы рассказывали о том, как менялись цены на товары и услуги в регионах страны и в чем заключаются причины инфляции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1949248-kak-izmenilis-tseny-na-tovary-i-uslugi-za-proshlyy-god-v-kazahstane/