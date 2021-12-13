Специалистов, получающих дополнительные пенсионные взносы, станет больше в Казахстане

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Профессии с вредными условиями труда подразумевают поступление дополнительных пенсионных взносов за счет средств работодателей. Какие специальности добавились к общему перечню в текущем году, читайте в материале NUR.KZ

На официальном информационном ресурсе премьер-министра РК, было опубликовано Постановление правительства, которым были внесены изменения в "Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы".

В частности, в данный перечень были добавлены профессии, в пользу представителей которых работодатели будут оплачивать обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ).

Напомним, что ОППВ составляют 5% от оклада и выплачиваются не из заработной платы, а из бюджета работодателя на пенсионный счет работника, который не менее 80% рабочего времени находится во вредных условиях труда.

Перечень специальностей, которым положены доплаты на пенсионный счет, определяется законодательно. Их количество составляет ни один десяток. И уже с конца декабря текущего года к ним добавятся работники следующих специальностей:

"Общие профессии"

газорезчик, занятый на плазменной резке;

кузнец - штамповщик;

огнеупорщик, занятый на горячих участках работ;

работник, занятый на обработке металла абразивными кругами сухим способом;

токарь, занятый на обработке абразивных изделий сухим способом.

"Добыча нефти, газа и газового конденсата"

рабочие:

водитель АЦН;

такелажник.

служащие:

мастер, занятый на работах на полигоне временного хранения радиоактивных отходов, в комплексе по переработке замазученного грунта, в установке по приготовлению жидкости для глушения.

Обновленная версия перечня вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования. По вопросам начисления дополнительных пенсионных взносов представители вышеперечисленных специальностей могут обратиться к своему работодателю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946696-spetsialistov-poluchayuschih-dopolnitelnye-pensionnye-vznosy-stanet-bolshe-v-kazahstane/