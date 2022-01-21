Сколько пенсий было выплачено в прошлом году в Казахстане

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За 2021 год в виде пенсий из госбюджета казахстанцам было выплачено порядка 2,7 трлн тенге. Сколько пенсионеров на начало года числится в Казахстане, и как им были начислены пенсионные выплаты, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты Министерства труда и социальной защиты населения РК, из республиканского бюджета за 2021 год было направлено порядка 819,3 млрд тенге на выплату базовой пенсии, а на выплату солидарной пенсии – 1,85 трлн тенге.

На начало текущего года в стране числится более 2,25 млн пенсионеров. В декабре им было выплачено более 222,5 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 68,5 млрд тенге, солидарной пенсии – 154 млрд тенге.

Средний размер пенсии из государственного бюджета за весь 2021 год составил около 100 тысяч тенге.

Как начисляется пенсия

Базовая пенсионная выплата с 1 июля 2018 года назначается каждому получателю индивидуально с учетом времени его участия в пенсионной системе.

В стаж участия в пенсионной системе включается трудовой стаж до 1 января 1998 года и периоды уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ).

Размер базовой пенсии в 2022 году при разном стаже участия в пенсионной системе составляет:

10 и менее лет (или при его отсутствии) – 54% от прожиточного минимума (54% от 36 018 тенге составит 19 450 тенге);

20 лет – 74% от ПМ (25 213 тенге);

30 лет – 94% от ПМ (33 857 тенге);

33 года и более – 36 018 тенге (100% ПМ).

Регулярные ОПВ обеспечивают больший размер пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

Если за один месяц перечислить пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) два раза, от этого стаж участия в накопительной системе не увеличится, он так и будет считаться как один месяц, а не два.

Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Напомним, что с начала года пенсии по возрасту были увеличены на 7%, а базовые пенсионные выплаты – на 5%. На столько же выросли пенсионные выплаты из ЕНПФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1952174-skolko-pensiy-bylo-vyplacheno-v-proshlom-godu-v-kazahstane/