Цены на уголь выросли в Казахстане перед отопительным сезоном

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Процесс обеспечения газом населенных пунктов страны еще не завершен. Поэтому казахстанцы без доступа к природному газу часто используют уголь для отопления. Однако в текущем году цены в некоторых регионах существенно выросли. Подробнее читайте в материале Нурфин.

К началу отопительного сезона объемы добычи каменного угля в Казахстане повысились.

Так, за 9 месяцев 2021 года было добыто 76,1 млн тонн. Это на 2% больше, чем в тот же период прошлого года.

Однако рост объемов добычи сопровождается удорожанием каменного угля для населения. Об этом сообщает аналитический портал EnergyProm.kz.

Цены на уголь

В среднем по Казахстану стоимость угля для отопления жилых домов выросла на 5,1%, по сравнению с сентябрем 2020 года.

При этом подорожание происходит уже второй год подряд. Всего увеличение расходов на сезонную покупку каменного угля коснулось 14 из 17 регионов.

Наибольшие расходы на обогрев дома, в сравнении с прошлым годом, несут жители Восточно-Казахстанской области. В сентябре 2021 года цены на уголь в этом регионе оказались на 10,8% больше, чем годом ранее.

Рост цен на уголь в разрезе регионов Казахстана. Источник: EnergyProm

В лидерах по росту цен также оказались Жамбылская и Туркестанская области. Здесь уголь подорожал на 8,6%.

Единственный регион, в котором цены снизились – Западно-Казахстанская область. Однако снижение стоимости составило всего 1%.

Из крупных городов страны наиболее дорогой уголь (19,3 тыс. тенге за тонну) оказался в Уральске.

Также достаточно дорого каменный уголь обходится для населения городов:

Тараз – за тонну предлагается цена в 15,6 тыс. тенге ,

, Туркестан – 15,3 тыс. тенге на одну тонну.

Дешевле всего уголь можно было приобрести в Семее (9,8 тыс. тенге), Караганде (10,8 тыс. тенге) и Усть-Каменогорске (10,9 тыс. тенге за тонну).

Ранее мы уже сообщали о том, что уголь начал дорожать до наступления отопительного сезона в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1940082-tseny-na-ugol-vyrosli-v-kazahstane-pered-otopitelnym-sezonom/