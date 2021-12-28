Кому нужно успеть оформить пенсию в уходящем году в Казахстане

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В 2021 году казахстанские женщины выходят на пенсию в 60 лет. В следующем году к их пенсионному возрасту добавится еще полгода. Куда обратиться за выплатами и в какие сроки необходимо успеть это сделать, читайте в материале NUR.KZ.

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) напоминает, что необходимо своевременно оформлять выход на пенсию и обращаться за пенсионными выплатами.

Если граждане достигли пенсионного возраста (мужчины - 63 лет, а женщины - 60 лет в текущем году), им нужно обратиться в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" (ЦОН) по месту жительства.

Своевременное обращение необходимо потому, что пенсионные выплаты назначаются со дня обращения. Например, если женщине исполнилось 60 лет в ноябре, а оформлять пенсию она начнет в декабре, за прошедший месяц выплаты назначаться не будут.

К тому же, пенсионный возраст для женщин с 1 января 2022 года будет планово увеличен на полгода и составит 60,5 лет. Поэтому всем женщинам, которым до 31 декабря (включительно) в уходящем году исполнится 60 лет, следует обратиться за пенсионными выплатами до конца года, иначе потом эта возможность сдвинется на полгода.

При этом отметим, что граждане могут обратиться с заявлением о назначении пенсии за 10 дней до достижения пенсионного возраста.

Лица c инвалидностью первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, имеют право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ по установленному графику. Для этого необходимо обратиться в региональные подразделения ЕНПФ лично либо через интернет-портал ЕНПФ при наличии электронной цифровой подписи.

Напомним, что с 1 апреля текущего года пенсионные выплаты из ЕНПФ стали начисляться и выплачиваться по новой методике.

Также отметим, что менее чем через 20 лет, по расчетам Единого накопительного пенсионного фонда, солидарной составляющей пенсии уже не будет, так как на заслуженный отдых начнут выходить граждане без трудового стажа до 1998 года. Их пенсия будет зависеть только от индивидуального размера пенсионных накоплений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1948936-komu-nuzhno-uspet-oformit-pensiyu-v-uhodyaschem-godu-v-kazahstane/