Как изменился размер средней пенсии в Казахстане

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Еще в феврале средний размер пенсии в Казахстане превышал 100 тыс. тенге, но к середине года этот показатель стал снижаться. Как он изменился по итогам ноября, и сколько всего денег было выплачено из бюджета пенсионерам, читайте в материале NUR.KZ.

По статистическим данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с января по ноябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 750,8 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 1, 7 трлн тенге.

В ноябре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 221,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 68 млрд тенге, солидарной пенсии –153,2 млрд тенге.

Численность пенсионеров на 1 декабря 2021 года увеличилась и составляет более 2,2 млн человек.

Размер пенсионных выплат

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой и солидарной составляющих) на 1 декабря 2021 года составил 99 726 тенге.

Напомним, что по итогам июня текущего года этот показатель опустился ниже уровня 100 тыс. тенге, который он превышал в течение нескольких месяцев, начиная с февраля.

При этом размер трудовой, или солидарной, пенсии зависит от стажа работы до 1998 года, причем не менее полугода, и среднемесячного дохода за три любых предпенсионных года.

Для получения данной выплаты в полном объеме у мужчин стаж должен составлять не менее 25 лет, у женщин - 20 лет. Минимальный размер солидарной пенсии в этом году составляет 43,3 тысячи тенге. А максимальный может быть не более 75% от 46 МРП или 100,6 тысячи тенге.

Отметим, что менее, чем через 20 лет, примерно с 2040 года, по расчетам Единого накопительного пенсионного фонда, солидарная составляющая пенсии уже не будет назначаться, так как на заслуженный отдых начнут выходить граждане без трудового стажа до 1998 года. Их пенсия будет зависеть только от индивидуального размера пенсионных накоплений.

Базовая пенсионная выплата гарантированно выплачивается всем казахстанцам, ее размер зависит от общего стажа участия в пенсионной системе и от прожиточного минимума (ПМ).

Если стаж участия в пенсионной системе отсутствует или составляет 10 и менее лет, размер базовой пенсии устанавливается на уровне 54% от величины прожиточного минимума (в 2022 году ее размер будет равен 19 450 тенге), далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 20 лет, то базовая пенсия будет равна 74% от ПМ, 30 лет – 94% от ПМ. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от ПМ (на следующий год 36 018 тенге).

Стаж участия в пенсионной системе

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе. Туда включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Следует учитывать, что, если за месяц было перечислено несколько обязательных пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд, период участия в накопительной системе все равно будет составлять один месяц.

Отметим, что постоянно увеличивается количество индивидуальных пенсионных счетов, на 1 ноября их количество составляло 11,7 млн единиц, а сумма пенсионных накоплений увеличилась на 5% и теперь составляет более 13,2 трлн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946612-kak-izmenilsya-razmer-sredney-pensii-v-kazahstane/