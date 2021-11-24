Как изменятся доходы казахстанцев в 2022 году

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Как за счет повышения размеров базовых экономических показателей изменятся доходы казахстанцев в 2022 году, узнали журналисты Нурфин.

По сообщению Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала следующего года изменятся размеры месячного расчетного показателя, прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Повышение этих показателей приведет к росту пенсий и пособий для 5,1 млн человек и повышению дохода еще у 1,6 млн граждан, работающих во всех отраслях экономики.

Как изменятся размеры зарплат

С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы (МЗП) будет увеличен с 42 500 тенге до 60 000 тенге, тем самым составив рост на 41%.

Согласно Трудовому кодексу, работодатели не могу устанавливать для работников заработную плату ниже установленного минимального уровня. Поэтому при повышении нижнего уровня заработных плат обычно происходит пересмотр и повышение окладов для категорий работников, чьи доходы зависят от МЗП.

Также правительство последовательно повышает заработные платы работникам бюджетной сферы. С 2020 года растут заработные платы педагогов, и к 2023 году они будут увеличены в два раза. С 2021 года активно повышаются заработные платы медицинских и социальных работников, планируется увеличить их в два раза в течение четырех лет.

С 2022 года будут в Минтруда обещают увеличивать заработные платы архивариусов, библиотекарей, музееведов, лесников, технического персонала и других работников. Их общее количество составляет порядка 588 тыс. человек.

В целом заработная плата повышается у порядка 1,2 млн гражданских служащих.

Насколько вырастут пенсии и пособия

Правительством принимаются регулярные действия для предотвращения снижения уровня жизни граждан, одним из них является ежегодный пересчет прожиточного минимума (ПМ) и месячного расчетного показателя (МРП) исходя из прогноза уровня инфляции.

В 2020 году в связи со сложившейся обстановкой МРП и ПМ менялись дважды, увеличившись на 10%. В 2021 году их рост составил 5%, достигнув уровня 2 917 тенге и 34 302 тенге.

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В 2022 году месячный расчетный показатель будет проиндексирован на 5% и его размер составит 3 063 тенге. Прожиточный минимум будет увеличен до 36 018 тенге (также на 5%).

Отметим, что с увеличением МРП повысятся и пособия из госбюджета, которые зависят от размера показателя, например, материальная помощь для многодетных семей.

Повышение прожиточного минимума повлияет на уровень доходов более 900 тыс. человек, получающих адресную социальную помощь. От ПМ также зависят размеры пособий для инвалидов и потерявших кормильца казахстанцев.

На индексацию пенсий и социальных пособий из республиканского бюджета на 2022 год выделено 190,4 млрд тенге, из которых:

2,3 млн пенсионерам будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% и базовой пенсионной выплаты на 5% на общую сумму 138,3 млрд тенге ;

и базовой пенсионной выплаты на на общую сумму ; 1,9 млн получателям социальных пособий, размер которых также будет повышен на 5% на общую сумму 52,1 млрд тенге.

Отметим, что доходы казахстанцев в текущем году устойчиво растут по сравнению с 2020 годом. Финансовые итоги третьего квартала показывают, что по сравнению с прошлым периодом номинальные доходы граждан выросли на 15,4%, а с учетом инфляции – на 6%.

Среднемесячная заработная плата по сравнению с третьим кварталом прошлого года выросла на 19% и составила 243 667 тенге, реальный ее рост составил 9,8%.

В следующем году с учетом повышения многих экономических показателей доходы казахстанцев также обещают определенный рост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1943634-kak-izmenyatsya-dohody-kazahstantsev-v-2022-godu/