На сколько увеличилась общая сумма пенсионных накоплений казахстанцев

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В текущем году сумма пенсионных накоплений увеличилась на 5% и теперь составляет более 13,2 трлн тенге. Подробности читайте в материале Нурфин.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), за последние десять месяцев текущего года вкладчики ЕНПФ внесли на свои счета около 1,1 трлн тенге, что превышает показатели того же периода в прошлом году на 23%. На 1 ноября 2020 года было внесено на 203,5 млрд тенге меньше.

Основная сумма, точнее 95,7%, приходится на обязательные пенсионные взносы (ОПВ), составившие 1,02 трлн тенге. По итогам последних 12 месяцев их объем вырос на 24%.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) составляют 45,7 млн тенге, их объем увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом. На добровольные пенсионные взносы (ДПВ) приходится 567 млн тенге, рост которых за последний год был самым значительным и составил 39%.

Так же значительный прирост был получен за счет чистого инвестиционного дохода, который только за десять месяцев текущего года превысил 1,2 трлн тенге. Если сравнить с показателями прошлого года, получается рост на целых 10%.

Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 9,93%, при инфляции в 7,0%. При этом доходность за последний год составила 10,90%, при инфляции за этот же период в 8,9%.

Таким образом, сумма всех пенсионных накоплений с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года увеличилась на 613,5 миллиардов тенге или на 5%, составив более 13,2 триллионов тенге. Из них:

12,9 трлн тенге - обязательные взносы,

355,7 млрд тенге - профессиональные взносы,

1,7 млрд тенге - добровольные взносы.

Постоянно растет и количество индивидуальных пенсионных счетов, на 1 ноября их количество насчитывает 11,7 млн единиц. Из них:

по ОПВ - 10 910 003 единицы,

по ОППВ - 536 752 единицы,

по ДПВ - 56 487 единиц.

Наравне с пополнением постоянно происходят снятия с пенсионных счетов вкладчиков. Так, с первого января текущего года они уже получили выплаты из ЕНПФ на общую сумму 2,2 трлн тенге.

На единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и другие цели пришлось 2 трлн тенге, а на выплаты по возрасту - 78,7 млрд тенге.

Cумма средней ежемесячной выплаты в связи с достижением пенсионного возраста в октябре составила 28 472 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 673 643 тенге. Напомним, что такого размера она достигла еще в июне, и уже несколько месяцев не менялась.

Оставшуюся сумму составили переводы в страховые организации (50,8 млрд тенге), выплаты по наследству (47,7 млрд тенге) , по случаю выезда на ПМЖ за границу (33,0 млрд тенге), выплаты по инвалидности (1,8 млрд тенге) и на погребение (4,5 млрд тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1943542-na-skolko-uvelichilas-obschaya-summa-pensionnyh-nakopleniy-kazahstantsev/