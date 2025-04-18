Ввести бонусную систему для участников ОСМС предложил депутат

Депутат Асхат Аймагамбетов написал пост по реформированию ОСМС. Он выразил обеспокоенность сокращением пакета ГОБМП и предложил ввести бонусную систему для участников программы, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале депутата Асхата Аймагамбетова. По его словам, необходимость реформирования ОСМС очевидна, но важно, чтобы изменения не свелись лишь к сокращению гарантированной помощи и увеличению нагрузки на граждан и бизнес.

Аймагамбетов выразил обеспокоенность сокращением пакета ГОБМП, отметив, что инициаторы предлагают перевести большую часть гарантированной помощи в страховой пакет ОСМС.

"Это в текущем виде - неприемлемо. Как минимум, первичный осмотр и базовая диагностика должны остаться в ГОБМП. Как минимум. Это основа профилактики, особенно для незастрахованных граждан. Без доступа к участковому врачу система теряет смысл", - написал депутат.

Также его беспокоит повышение потолка взносов от работодателей и работников

"Да, мы за справедливость. Но последствия для бизнеса и сотрудников нужно учитывать. Взносы на медстрахование не должны превращаться в дополнительный налог. Повышение без стимулов и альтернатив - это путь к перегрузке", - заявил Аймагамбетов.

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат предложил следующие решения по ОСМС.

Сохранить первичный осмотр и базовую диагностику в ГОБМП - в дополнение к скорой помощи, скринингам, лечению социально значимых заболеваний (рак, туберкулез, ВИЧ и др.).

Ввести условно-сберегательный медицинский счет.

"Об этом я уже говорил ранее на правительственном часе. Часть взносов по ОСМС можно было бы направлять на персональный счет гражданина.

Средства, после накопления достаточной суммы, можно было бы гражданам использовать на добровольную страховку, на стоматологию и реабилитацию, на дополнительное лечение.

Это повысит личную заинтересованность и мотивирует оставаться в системе.

В Сингапуре действует система - часть дохода идет на личный медицинский счет, которым человек распоряжается сам", - отметил Аймагамбетов.

Ввести бонусную систему за участие в ОСМС и заботу о здоровье - чтобы граждане, которые регулярно платят взносы, участвуют в диспансеризации, следят за здоровьем, могли получать бонусные баллы и использовать их на улучшенные условия в стационаре, скидки в аптеках и фитнес-центрах, профилактические чекапы и т.д.

Навести справедливость в региональных отчислениях за льготные категории, а именно - обеспечить прозрачность работы фонда ОСМС: регулярные отчеты, открытая информация, ответственность за приписки; усилить цифровизацию и внедрение ИИ для учета и аналитики; обеспечить доступность медицинских услуг.

"Все эти предложения еще обсуждаются. Решений еще нет. В целом, следует отметить работу Министерства здравоохранения, команда системно занимается накопленными проблемами", - резюмировал депутат.

Напомним, в конце января этого года депутаты мажилиса указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании. Комментируя ситуацию, непривлекательность системы ОСМС для казахстанцев признали глава Минздрава и представитель Фонда медстрахования.

А депутат Бакытжан Базарбек и вовсе возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии.

Кроме того, член Высшей аудиторской палаты указал на дисбалансы, выявленные в ходе аудита активов Фонда медстрахования: он заявил, что ФСМС не сможет выполнять свои обязательства с 2031 года.

Отметим, что ранее в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

Также напомним, уже после начавшихся обсуждений, в марте этого года депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, согласно которому предлагается пересмотреть пакеты медицинского страхования.

Добавим, мы писали, что взносы на обязательное социальное медицинское страхование в Казахстане в 2025 году вырастут только для государства. Сколько будут платить работники и работодатели, читайте здесь.