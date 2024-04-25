В правила уплаты взносов на ОСМС внесли поправки в Казахстане

В Казахстане вступили в силу поправки в правила уплаты взносов на ОСМС. Благодаря им уходящие в длительный отпуск работники теперь не будут терять свой статус в системе. Подробности читайте на NUR.KZ.

До недавнего времени казахстанцы могли столкнуться с ситуацией, когда они утрачивали свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) после выхода в длительный отпуск.

Обычно такая проблема касалась учителей, работников горнодобывающих предприятий, а также трудящихся вахтовым методом. Ведь зачастую их отдых может продолжаться больше месяца.

Напомним, недавно порядка 222 тыс. казахстанцев потеряли свой статус ОСМС. Они находились в длительном отпуске, а взносы и отчисления за них были произведены единым платежом за тот месяц, в котором выплачивались отпускные.

Таким образом возник "пропущенный месяц", и работники лишились статуса "застрахован" в системе, что не дает им права пользоваться услугами в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Стоит отметить, что ранее такой проблемы не возникало, так как система ОСМС допускала два пропущенный месяца в платежах, не лишая граждан статуса. Однако с октября 2023 года так делать больше нельзя.

Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впрочем, в итоге столкнувшимся с такой проблемой казахстанцам вернули статус в системе ОСМС. Однако, чтобы больше таких ситуаций не возникало, Фонд социального медицинского страхования инициировал ряд поправок в правила перечисления взносов и отчислений на ОСМС, и теперь они вступили в законную силу.

Чтобы казахстанец из-за отпуска не потерял статус в системе, при начислении отпускных за один или более одного месяца работодатель обязан производить отчисления и взносы одним платежом с разделением по периодам, исчисленным пропорционально количеству дней отпуска.

Например, если учитель уходит в отпуск 25 июня, а возвращается из него 18 августа, то при выплате ему отпускных нужно внести платеж в систему ОСМС одним платежным поручением, но с разбивкой по трем строкам: июнь, июль, август. Сумма за каждый месяц рассчитывается согласно соответствующим дням отпуска: за 7 дней в июне, за 31 день в июле и 18 дней в августе.

Таким образом учитель не столкнется с ситуацией, когда его статус в системе ОСМС пропал из-за неправильно внесенного платежа.

Также напомним, что из зарплат некоторых работников казахстанские работодатели не должны удерживать взносы за ОСМС.