Медуслуги на сотни миллионов тенге были приписаны казахстанцам

В Казахстане выявили 440 фактически не оказанных медуслуг на две сотни миллионов тенге. Что делать при обнаружении таких "приписок" и как за них наказывают медорганизации, узнали журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Трудящиеся и государство ежемесячно вносят взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), формируя Фонд социального медицинского страхования (ФСМС). За это застрахованные получают бесплатные медуслуги.

ФСМС выявляет случаи незаконного прикрепления пациентов и приписки услуг медицинскими организациями, налагая штрафы. С начала 2024 года выявлено более 440 случаев на 195 млн тенге.

Граждане могут проверить "приписку" услуг через eDensaulyq и сообщить о нарушениях через eGov, Qoldau 24/7 или контакт-центр 1414. За приписки медорганизациям грозят штрафы до 300% от стоимости услуг. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Трудящиеся казахстанцы, самостоятельные плательщики и государство ежемесячно производят взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), которые формируют Фонд социального медицинского страхования (ФСМС).

Граждане, на имена которых регулярно поступают платежи, имеют статус "застрахован" в системе ОСМС. В результате они могут бесплатно пользоваться широким спектром медицинских услуг. Деньги за прикрепленных пациентов организации переводит ФСМС.

Таким образом, чтобы получить больше средств, недобросовестные медицинские организации незаконно прикрепляют к себе граждан, взимают плату за бесплатные услуги или, что до сих пор часто встречается, приписывают пациентам медуслуги, которые они не получали.

Например, в Фонде социального медицинского страхования сообщают, что с начала 2024 года было выявлено более 440 случаев фактически не оказанных медуслуг на сумму порядка 195 млн тенге. Данные случаи выявлены и сняты с оплаты с применением штрафных санкций с медицинских организаций.

Как проверить "приписку" услуг

Вся информация об оказанных медицинских услугах хранится в электронном виде. В частности, ознакомиться с ней можно в сервисе eDensaulyq, расположенном в мобильном приложении eGov mobile.

Сервис eDensaulyq. Снимки экрана: мобильное приложение eGov Mobile

Если граждане самостоятельно выявили факты приписки медицинских услуг, которые не получали, им необходимо сообщить об этом в Фонд социального медицинского страхования. Это может быть прием узкого специалиста, получение диагностических услуг или направление в больницу.

Подать обращение можно через официальный сайт фонда, мобильное приложение Qoldau 24/7 или по номеру единого контакт-центра 1414. Все обращения рассматриваются в обязательном порядке.

Как наказывают за приписки

Оплата за медицинские услуги, оказанные населению поставщиками ФСМС, между тем производится только после проведения мониторинга их качества и объема. То есть оплачиваются фактически оказанные медицинские услуги.

В случае обнаружения гражданами "приписок" открывается внеплановый мониторинг качества и объема медицинской помощи по указанным в обращениях фактам.

При выявлении фактически не оказанных услуг ФСМС в рамках своей компетенции может применять штрафные санкции к медицинским организациям. Например, за подобные факты штраф составляет 300% от стоимости неподтвержденной услуги.

Эти средства направляются на последующее финансирование медицинской помощи по приоритетным направлениям. В частности, значительная часть средств идет на оплату услуг для беременных и родивших казахстанок.