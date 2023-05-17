Могут ли поликлиники отказать казахстанцам в бесплатном лечении по ОСМС

Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бесплатное лечение казахстанцы получают за счет Фонда медицинского страхования (ФМС). Могут ли медорганизации отказать им из-за задержки финансирования, объяснили в пресс-службе ФМС.

Трудящиеся казахстанцы, государство и самостоятельные плательщики посредством взносов и отчислений ежемесячно пополняют фонд. За счет этого имеющие статус "застрахован" могут бесплатно пользоваться полным объемом медицинских услуг.

Медицинские организации, которые являются поставщиками этих услуг, по факту их оказания получают финансирование от ФМС. Его предельный размер прописан в договоре, а в случае превышения указанного лимита может возникнуть задержка оплаты.

Почему возникает задержка финансирования

Дело в том, что медорганизации и их соисполнители часто требуют оплату, не соответствующую условиям договора. В частности, предъявляемая сумма значительно превышает ежемесячные лимиты финансирования.

В связи с этим проводится внеплановая проверка на предмет обоснованности, достоверности, полноты и качества оказанных медуслуг. В условиях роста числа фактов приписок и других нарушений со стороны медорганизаций это является необходимым.

По результатам внепланового мониторинга и принимается решение об оплате оказанных медицинских услуг сверх прописанной в договоре суммы.

Как это может повлиять на пациентов

Но на рядовых пациентах весь вышеописанный процесс никак не должен отражаться. Медорганизации в рамках договорных обязательств не имеют права отказывать в оказании помощи населению.

Поэтому, если в поликлинике, больнице и других медицинских учреждениях отказывают в бесплатном лечении, мотивируя данный факт тем, что было задержано финансирование, это является нарушением.

О нем можно сообщить в Фонд медицинского страхования по официальным каналам связи, в том числе по номеру 1406.

Отметим, что в рамках обязательного социального медицинского страхования казахстанцам доступны достаточно дорогостоящие услуги. Но в связи с нарушениями, которые иногда допускают некоторые медорганизации, пациентам приходится доказывать свои права на них.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2020967-mogut-li-polikliniki-otkazyvat-v-besplatnom-lechenii-iz-za-zaderzhki-finansirovaniya-v-kazahstane/