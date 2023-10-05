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30 лет независимости Казахстана

Сколько денег выделяют казахстанкам, которые хотят забеременеть, в рамках ОСМС

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Врач и пациент в кабинете
Врач объясняет результаты тестов пациентке. Иллюстративное фото: freepik.com

Программа ЭКО может стоить более миллиона тенге. Однако некоторые казахстанки могут пройти ее бесплатно в рамках ОСМС. Ежегодно из ФМС на это выделяют миллиарды. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанские семьи мечтают завести ребенка, однако по разным причинам это у них не получается. Как рассказали в Фонде медицинского страхования (ФМС), на текущий момент в стране на учете состоит 15 тыс. супружеских пар с диагнозом бесплодия.

Для них в Казахстане с 2021 года действует программа "Аңсаған Сәби", в рамках которой можно пройти процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) бесплатно. Такая процедура финансируется в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

"Программа ЭКО предназначена для пациентов с бесплодием, при котором лечение терапевтическим путем не дало результатов. Участвовать в ней могут казахстанские семейные пары, репродуктивный возраст которых составляет от 18 до 42 лет", – рассказали в ФМС.

Стоит отметить, что бесплатно процедуру ЭКО можно проходить один раз в год. Если попытка оказалась неудачной, то можно снова встать в очередь следующего года.

Стоимость самой программы достаточно велика. Как рассказывают в фонде, в рамках ОСМС на одного человека выделяется в среднем около одного миллиона тенге: 600 тыс. тенге идут на гормональные препараты для стимуляции, и около 200-300 тыс. тенге – на расходные материалы.

С момента начала программы "Аңсаған Сәби" ФМС ежегодно выделяет финансирование на 7 тыс. процедур ЭКО, то есть примерно по 7 млрд тенге в год. В 2023 году было проведено более 4 тыс. услуг экстракорпорального оплодотворения на сумму около 5 млрд тенге. Всего же таким образом родилось 5 тыс. долгожданных детей.

Мама держит на руках маленькую спящую девочку
Мама с новорожденной дочкой. Иллюстративное фото: pixabay.com

Как получить направление на ЭКО

Во-первых, пройти бесплатно данную процедуру могут только застрахованные женщины. То есть, надо платить взносы на ОСМС.

Сначала пара, которая мечтает о пополнении, должна обратиться за консультацией к репродуктологу. Направление к нему выдает гинеколог в поликлинике по месту жительства.

После необходимых обследований, при соответствии показаний пациентов для проведения ЭКО, они собирают документы и проходят врачебно-консультативную комиссию. При ее положительном решении пара становится в очередь.

Стоит отметить, что казахстанке с диагнозом "бесплодие" могут отказать в проведении бесплатной процедуры ЭКО. Как объясняют в фонде, это может быть связано с состоянием здоровья женщины.

"Это врожденные или приобретенные аномалии матки, соматические и психические расстройства, опухоли яичников, острое воспаление и онкология любой локализации. При наличии таких факторов экстракорпоральное оплодотворение не проводится", – сообщили эксперты.

С начала реализации программы «Аңсаған сәби» услуги ЭКО получили 20 тысяч женщин. В денежном выражении это примерно 20 млрд тенге.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стандартный цикл экстракорпорального оплодотворения стоит в различных клиниках Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2039625-skolko-deneg-vydelyayut-kazahstankam-kotorye-hotyat-zaberemenet-v-ramkah-osms/

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