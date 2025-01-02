Сколько будут стоить паспорт, права и другие документы в 2025 году в Казахстане

Госпошлины за изготовление различных документов в Казахстане выросли вместе с месячным расчетным показателем. Сколько будет стоить выдача некоторых из них в 2025 году, узнали журналисты NUR.KZ.

За совершение юридически значимых действий, в том числе связанных с выдачей документов госорганами или должностными лицами, в Казахстане нужно платить пошлины. Их размеры установлены Налоговым кодексом РК и зависят от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год.

Так, согласно закону РК "О республиканской бюджете на 2025 – 2027 годы", МРП с 1 января вырос на 6,5%, до 3 932 тенге. Соответственно увеличатся и все государственные пошлины.

Документы, удостоверяющие личность

Например, за выдачу удостоверения личности гражданина РК в 2025 году придется заплатить 786,4 тенге (0,2 МРП). А оформление документа в связи с его утратой в течение года более двух раз будет стоить уже 1 МРП, или 3 932 тенге.

Напомним, что проживание граждан Казахстана без удостоверения личности или по недействительному документу сроком свыше одного месяца влечет штраф в размере 7 МРП, или 27 524 тенге в 2025 году.

Паспорт между тем оформляется добровольно. Выдача "стандартного" документа объемом 36 страниц будет стоить 31 456 тенге (8 МРП), а с 48 страницами – 47 184 тенге (12 МРП). Госпошлина за "детский" паспорт с 24 страницами теперь составляет 15 728 тенге (4 МРП).

Выдача вида на жительство иностранца в Республике Казахстан также будет стоить 786,4 тенге (0,2 МРП), а удостоверения лица без гражданства и проездного документа – 31 456 тенге (8 МРП).

Документы для водителей автомобилей

Увеличатся госпошлины и за оформление различных документов для водителей автомобилей.

Например, выдача водительского удостоверения в 2025 году будет стоить 4 915 тенге (1,25 МРП). Такая же цена у свидетельства о государственной регистрации транспортных средств (техпаспорта).

Стоимость государственного регистрационного номерного знака на автомобиль, кроме номеров повышенного спроса, теперь составит 11 009,6 тенге (2,8 МРП). Такая же цена будет при выдаче двух дубликатов номеров, а одного – 5 504,8 тенге (1,4 МРП).

Вместе с месячным расчетным показателем вырастут и другие государственные пошлины, которые от него зависят. В том числе за совершение нотариальных действий и выдачу других документов.

Напомним, что в МРП также исчисляется стоимость услуг по оформлению жилой недвижимости. С 1 января 2025 года они также подорожали на 6,5%.