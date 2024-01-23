Казахстанцев стали чаще штрафовать за нарушение тишины

Только за 2023 год жителям Казахстана выписали штрафов за нарушение тишины на сумму более 1,2 трлн тенге. Это в 3,5 раза больше, чем было пять лет назад. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Каждый человек имеет право на комфортное проживание. Однако не всегда везет с соседями, которые могут шуметь даже по ночам. Такое поведение считается нарушением, и в Казахстане за него предусмотрено наказание. А если виновник снимает квартиру, то его даже могут выселить.
Согласно статье 437 Кодекса об административных правонарушениях РК (КОАП), нарушение тишины с 22:00 до 9:00 часов утра, которое препятствует нормальному отдыху и спокойствию жителей, влечет за собой штраф:
- 5 МРП (18 460 тенге) – для физических лиц;
- 20 МРП (73 840 тенге) – для некоммерческих организаций и представителей малого бизнеса;
- 30 МРП (110 760 тенге) – для субъектов среднего предпринимательства;
- 100 МРП (369 200 тенге) – для крупных предприятий.
При этом в праздничные и выходные дни "тихое время" длится с 23:00 до 10:00 часов.
Тем не менее, несмотря на запрет шуметь по ночам, многие казахстанцы регулярно нарушают его. Как отмечает портал Ranking.kz, количество зарегистрированных административных правонарушений, связанных с ночным шумом за последние годы сильно выросло.
Основная часть (99,9%) всех привлеченных к ответственности – это физические лица: соседи, которые слишком громко выясняют отношения или делают ремонт по ночам.
Если в 2018 году за подобные действия оштрафовали 35,3 тыс. человек, то только за 11 месяцев 2023 года количество правонарушителей уже достигло 84,1 тыс. человек, то есть выросло почти в 2,5 раза.
Примечательно, что самыми "шумными" регионами стали два главных города страны. На первом месте по количеству штрафов находится Астана – здесь за неполный год с жалобами на нарушение тишины обратились около 17 тыс. жителей, то есть каждая пятая жалоба в стране.
На втором месте находится Алматы – 11,5 тыс. жалоб. Третье место досталось Карагандинской области – 7,1 тыс. обращений.
Что касается наказания, то за 11 месяцев 2023 года жители Казахстана были оштрафованы на сумму порядка 1,23 млрд тенге. Правда, взыскано за этот период пока меньше половины – всего 523,5 млн тенге.
В целом общая сумма штрафов превышает показатель 2018 года сразу в 3,5 раза.
Стоит отметить, что не всегда наказание за нарушение тишины ограничивается только штрафами. Дело в том, что жалобщик может подать гражданский иск, и, если он докажет, что ночной шум привел к проблемам со здоровьем, например, к головной боли, скачкам давления или бессоннице, то, скорее всего, придется компенсировать ему лечение и выплачивать моральный ущерб.
Напомним, шум в ночное время – не единственное нарушение за которое можно получить штраф. "Плохих соседей" могут наказать также за курение, употребление алкоголя и за оставленный в неположенном месте мусор.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2056936-kazahstantsev-stali-chasche-shtrafovat-za-narushenie-tishiny/