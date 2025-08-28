Какие штрафы могут грозить владельцам электровелосипедов в Казахстане
Мопеды подлежат регистрации и требуют наличия водительского удостоверения, поэтому казахстанцы могли пересесть на электровелосипеды. Но и они могут попасть под требования закона, сообщает NUR.KZ.
- В Казахстане электровелосипеды с мощностью двигателя более 250 Вт и скоростью свыше 25 км/ч приравниваются к мопедам и требуют регистрации и водительских прав категории А1, А или В.
- За нарушения ПДД на таких электровелосипедах могут грозить штрафы от 7 864 до 196 600 тенге, а также арест и лишение прав.
- Владельцам электровелосипедов, подпадающих под категорию мопедов, рекомендуется зарегистрировать свои транспортные средства и соблюдать правила дорожного движения.
В 2025 году Министерство внутренних дел РК приняло приказ, согласно которому для вождения мопедов необходимо пройти регистрацию транспортного средства и иметь водительское удостоверение.
Это было связано с тем, что казахстанцы активно нарушали правила дорожного движения (ПДД) на мопедах.
Однако затем казахстанцы начали использовать электровелосипеды как альтернативное средство передвижения мопедам, чтобы кататься без регистрации и на высокой скорости. Позже в полиции отметили, что и этот транспорт подлежит регистрации при определенных условиях.
Какие электровелосипеды должны быть зарегистрированы
Так, к категории мопедов относятся и электровелосипеды, имеющие конструкционную скорость свыше 25 км/ч и мощность двигателя свыше 250 Вт – то есть они считаются другими механическими транспортными средствами с аналогичными характеристиками. Это указано в законе "О дорожном движении".
Соответственно, для их управления нужна регистрация и водительское удостоверение категории А1, А или В (то есть допустимо вождение с 16 лет).
Также это значит, что на них распространяются схожие штрафы. А обычные велосипеды или электровелики с меньшими характеристиками регистрации не требуют.
Штрафы для электровелосипедов
Водителям электровелосипедов (с характеристиками как у мопедов) могут грозить штрафы за нарушения ПДД, как и для других участников дорожного движения:
- за езду без прав – согласно действующей 612 статье Административного кодекса, наказание составляет 5 месячных расчетных показателей (МРП), или 19 660 тенге в 2025 году;
- управление при наличии лишения прав – грозит штраф в 50 МРП (196 600 тенге) или административный арест на 10 суток;
- отсутствие государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) или регистрации – штраф 10 МРП (39 320 тенге).
Также есть и множество других видов правил, за нарушение которых водитель электровелосипеда может понести наказание.
|За что могут оштрафовать владельца электровелосипеда с характеристиками мопеда
|• за езду без шлема (593 статья КоАП) – 5 МРП, или 19 660 тенге;
|• за вождение в состоянии опьянения (608 статья КоАП) – арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет;
|• за ДТП, которое нанесло ущерб имуществу или легкий вред здоровью людей (610 статья КоАП) – 20 МРП, или 78 640 тенге, либо лишение прав на 6 месяцев;
|• за езду по пешеходным дорожкам и тротуарам (596 статья КоАП) – 15 МРП, или 58 980 тенге;
|• за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (601 статья КоАП) – 3 МРП, или 11 796 тенге;
|• за проезд на запрещающий знак светофора (599 статья КоАП) – 10 МРП, или 39 320 тенге;
|• за создание аварийной ситуации (606 статья КоАП) – 10 МРП, или 39 320 тенге;
|• за оставление участником ДТП места происшествия (611 статья КоАП) – 50 МРП, или 196 600 тенге, либо лишение прав на 1 год;
|• за превышение скорости на величину от 10 до 20 км/ч (592 статья КоАП) – 5 МРП, или 19 660 тенге (от 20 до 40 км/ч – 10 МРП, или 39 320 тенге).
То есть в зависимости от нарушения суммы могут варьироваться от 2 до 50 МРП (от 7 864 до 196 600 тенге на 2025 год), а также есть риск столкнуться с арестом и лишением прав.
Есть и другие пункты, включающие в себя требования как к самому транспортному средству (например, переоборудование и ненадлежащее техническое состояние), так и к поведению водителя – все должно быть по ПДД.
Поэтому владельцам электровелосипедов, которые по характеристикам относятся к мопедам, следует принять меры по их регистрации и соблюдать дорожные правила.
Напомним, что подобный транспорт может ездить не во всех местах, а за нарушение тоже грозят штрафы. Небольшой пример – им запрещен выезд на автомагистрали, тротуары и пешеходные дорожки. Но есть и иные ограничения.
Также сообщалось, что госномера могут появиться на велосипедах и самокатах в Казахстане.
Это связано с тем, что их пользователи часто нарушают ПДД и создают неудобства для других казахстанцев. Например, ездят на арендных электросамокатах с пассажирами, за что могут получить двойные штрафы.
