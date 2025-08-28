Какие штрафы могут грозить владельцам электровелосипедов в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Какие штрафы могут грозить владельцам электровелосипедов в Казахстане

      Опубликовано:

      Полиция проверяет документы
      Проверка документов владельца электровелосипеда. Иллюстративное фото: sorn340/Getty Images

      Мопеды подлежат регистрации и требуют наличия водительского удостоверения, поэтому казахстанцы могли пересесть на электровелосипеды. Но и они могут попасть под требования закона, сообщает NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В Казахстане электровелосипеды с мощностью двигателя более 250 Вт и скоростью свыше 25 км/ч приравниваются к мопедам и требуют регистрации и водительских прав категории А1, А или В.
      • За нарушения ПДД на таких электровелосипедах могут грозить штрафы от 7 864 до 196 600 тенге, а также арест и лишение прав.
      • Владельцам электровелосипедов, подпадающих под категорию мопедов, рекомендуется зарегистрировать свои транспортные средства и соблюдать правила дорожного движения.

      В 2025 году Министерство внутренних дел РК приняло приказ, согласно которому для вождения мопедов необходимо пройти регистрацию транспортного средства и иметь водительское удостоверение.

      Это было связано с тем, что казахстанцы активно нарушали правила дорожного движения (ПДД) на мопедах.

      Однако затем казахстанцы начали использовать электровелосипеды как альтернативное средство передвижения мопедам, чтобы кататься без регистрации и на высокой скорости. Позже в полиции отметили, что и этот транспорт подлежит регистрации при определенных условиях.

      Какие электровелосипеды должны быть зарегистрированы

      Так, к категории мопедов относятся и электровелосипеды, имеющие конструкционную скорость свыше 25 км/ч и мощность двигателя свыше 250 Вт – то есть они считаются другими механическими транспортными средствами с аналогичными характеристиками. Это указано в законе "О дорожном движении".

      Соответственно, для их управления нужна регистрация и водительское удостоверение категории А1, А или В (то есть допустимо вождение с 16 лет).

      Также это значит, что на них распространяются схожие штрафы. А обычные велосипеды или электровелики с меньшими характеристиками регистрации не требуют.

      Электровелосипед лежит на траве с полицейской лентой
      Электровелосипед. Иллюстративное фото: Dominik Spalek/Getty Images

      Штрафы для электровелосипедов

      Водителям электровелосипедов (с характеристиками как у мопедов) могут грозить штрафы за нарушения ПДД, как и для других участников дорожного движения:

      • за езду без прав – согласно действующей 612 статье Административного кодекса, наказание составляет 5 месячных расчетных показателей (МРП), или 19 660 тенге в 2025 году;
      • управление при наличии лишения прав – грозит штраф в 50 МРП (196 600 тенге) или административный арест на 10 суток;
      • отсутствие государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) или регистрации – штраф 10 МРП (39 320 тенге).

      Также есть и множество других видов правил, за нарушение которых водитель электровелосипеда может понести наказание.

      За что могут оштрафовать владельца электровелосипеда с характеристиками мопеда
      • за езду без шлема (593 статья КоАП) – 5 МРП, или 19 660 тенге;
      за вождение в состоянии опьянения (608 статья КоАП) – арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет;
      за ДТП, которое нанесло ущерб имуществу или легкий вред здоровью людей (610 статья КоАП) – 20 МРП, или 78 640 тенге, либо лишение прав на 6 месяцев;
      за езду по пешеходным дорожкам и тротуарам (596 статья КоАП) – 15 МРП, или 58 980 тенге;
      за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (601 статья КоАП) – 3 МРП, или 11 796 тенге;
      за проезд на запрещающий знак светофора (599 статья КоАП) – 10 МРП, или 39 320 тенге;
      за создание аварийной ситуации (606 статья КоАП) – 10 МРП, или 39 320 тенге;
      за оставление участником ДТП места происшествия (611 статья КоАП) – 50 МРП, или 196 600 тенге, либо лишение прав на 1 год;
      за превышение скорости на величину от 10 до 20 км/ч (592 статья КоАП) – 5 МРП, или 19 660 тенге (от 20 до 40 км/ч – 10 МРП, или 39 320 тенге).

      То есть в зависимости от нарушения суммы могут варьироваться от 2 до 50 МРП (от 7 864 до 196 600 тенге на 2025 год), а также есть риск столкнуться с арестом и лишением прав.

      Есть и другие пункты, включающие в себя требования как к самому транспортному средству (например, переоборудование и ненадлежащее техническое состояние), так и к поведению водителя – все должно быть по ПДД.

      Поэтому владельцам электровелосипедов, которые по характеристикам относятся к мопедам, следует принять меры по их регистрации и соблюдать дорожные правила.

      Напомним, что подобный транспорт может ездить не во всех местах, а за нарушение тоже грозят штрафы. Небольшой пример – им запрещен выезд на автомагистрали, тротуары и пешеходные дорожки. Но есть и иные ограничения.

      Также сообщалось, что госномера могут появиться на велосипедах и самокатах в Казахстане.

      Это связано с тем, что их пользователи часто нарушают ПДД и создают неудобства для других казахстанцев. Например, ездят на арендных электросамокатах с пассажирами, за что могут получить двойные штрафы.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.