Какие штрафы могут грозить владельцам электровелосипедов в Казахстане

Мопеды подлежат регистрации и требуют наличия водительского удостоверения, поэтому казахстанцы могли пересесть на электровелосипеды. Но и они могут попасть под требования закона, сообщает NUR.KZ.

За нарушения ПДД на таких электровелосипедах могут грозить штрафы от 7 864 до 196 600 тенге, а также арест и лишение прав.

Владельцам электровелосипедов, подпадающих под категорию мопедов, рекомендуется зарегистрировать свои транспортные средства и соблюдать правила дорожного движения.

В 2025 году Министерство внутренних дел РК приняло приказ, согласно которому для вождения мопедов необходимо пройти регистрацию транспортного средства и иметь водительское удостоверение.

Это было связано с тем, что казахстанцы активно нарушали правила дорожного движения (ПДД) на мопедах.

Однако затем казахстанцы начали использовать электровелосипеды как альтернативное средство передвижения мопедам, чтобы кататься без регистрации и на высокой скорости. Позже в полиции отметили, что и этот транспорт подлежит регистрации при определенных условиях.

Какие электровелосипеды должны быть зарегистрированы

Так, к категории мопедов относятся и электровелосипеды, имеющие конструкционную скорость свыше 25 км/ч и мощность двигателя свыше 250 Вт – то есть они считаются другими механическими транспортными средствами с аналогичными характеристиками. Это указано в законе "О дорожном движении".

Соответственно, для их управления нужна регистрация и водительское удостоверение категории А1, А или В (то есть допустимо вождение с 16 лет).

Также это значит, что на них распространяются схожие штрафы. А обычные велосипеды или электровелики с меньшими характеристиками регистрации не требуют.

Электровелосипед. Иллюстративное фото: Dominik Spalek/Getty Images

Штрафы для электровелосипедов

Водителям электровелосипедов (с характеристиками как у мопедов) могут грозить штрафы за нарушения ПДД, как и для других участников дорожного движения:

за езду без прав – согласно действующей 612 статье Административного кодекса, наказание составляет 5 месячных расчетных показателей (МРП), или 19 660 тенге в 2025 году;

в 2025 году; управление при наличии лишения прав – грозит штраф в 50 МРП ( 196 600 тенге ) или административный арест на 10 суток;

) или административный арест на 10 суток; отсутствие государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) или регистрации – штраф 10 МРП (39 320 тенге).

Также есть и множество других видов правил, за нарушение которых водитель электровелосипеда может понести наказание.

За что могут оштрафовать владельца электровелосипеда с характеристиками мопеда • за езду без шлема (593 статья КоАП) – 5 МРП, или 19 660 тенге; • за вождение в состоянии опьянения (608 статья КоАП) – арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет; • за ДТП, которое нанесло ущерб имуществу или легкий вред здоровью людей (610 статья КоАП) – 20 МРП, или 78 640 тенге, либо лишение прав на 6 месяцев; • за езду по пешеходным дорожкам и тротуарам (596 статья КоАП) – 15 МРП, или 58 980 тенге; • за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (601 статья КоАП) – 3 МРП, или 11 796 тенге; • за проезд на запрещающий знак светофора (599 статья КоАП) – 10 МРП, или 39 320 тенге; • за создание аварийной ситуации (606 статья КоАП) – 10 МРП, или 39 320 тенге; • за оставление участником ДТП места происшествия (611 статья КоАП) – 50 МРП, или 196 600 тенге, либо лишение прав на 1 год; • за превышение скорости на величину от 10 до 20 км/ч (592 статья КоАП) – 5 МРП, или 19 660 тенге (от 20 до 40 км/ч – 10 МРП, или 39 320 тенге).

То есть в зависимости от нарушения суммы могут варьироваться от 2 до 50 МРП (от 7 864 до 196 600 тенге на 2025 год), а также есть риск столкнуться с арестом и лишением прав.

Есть и другие пункты, включающие в себя требования как к самому транспортному средству (например, переоборудование и ненадлежащее техническое состояние), так и к поведению водителя – все должно быть по ПДД.

Поэтому владельцам электровелосипедов, которые по характеристикам относятся к мопедам, следует принять меры по их регистрации и соблюдать дорожные правила.

Напомним, что подобный транспорт может ездить не во всех местах, а за нарушение тоже грозят штрафы. Небольшой пример – им запрещен выезд на автомагистрали, тротуары и пешеходные дорожки. Но есть и иные ограничения.

Также сообщалось, что госномера могут появиться на велосипедах и самокатах в Казахстане.

Это связано с тем, что их пользователи часто нарушают ПДД и создают неудобства для других казахстанцев. Например, ездят на арендных электросамокатах с пассажирами, за что могут получить двойные штрафы.

