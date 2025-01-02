Штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД изменились в Казахстане

С 1 января 2025 года все штрафы в Казахстане выросли на 6,5% вместе с ростом МРП, в котором определяются их размеры. На какие суммы теперь будут штрафовать водителей, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане вступил в силу новый размер месячного расчетного показателя (МРП), установленный законом РК "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы", который с 1 января равен 3 932 тенге. По сравнению с прошлым годом он вырос на 6,5%.

Соответственно увеличились и все платежи, размеры которых исчисляются в МРП. В том числе это государственные пошлины и административные взыскания, то есть штрафы, которые особенно актуальны для автовладельцев страны.

Их размеры указаны в Кодексе РК об административных правонарушениях.

Штрафы за превышение скорости

Так, штрафы за самое популярное нарушение правил дорожного движения (ПДД) – превышение установленной скорости движения транспортного средства – в 2025 году будут следующие:

на 10-20 километров в час (км/ч) – 19 660 тенге (5 МРП);

(5 МРП); 20-40 км/ч – 39 320 тенге (10 МРП);

(10 МРП); 40-60 км/ч – 78 640 тенге (20 МРП);

(20 МРП); 60 и более км/ч – 157 280 тенге (40 МРП).

За повторное в течение года превышение скорости на 20-60 км/ч административное взыскание составит 117 960 тенге (30 МРП), а на 60 км/ч и более – 235 920 тенге (60 МРП).

Напомним, что максимальные размеры штрафов за нарушение скоростного режима в конце прошлого года увеличили в два раза.

Штрафы за телефон и ремень безопасности

Также казахстанские водители нередко используют при управлении автомобилем мобильный телефон. За это грозит штраф в размере 5 МРП, что в 2025 году составит 19 660 тенге вместо 18 460 тенге, которые действовали в прошлом году.

За повторное нарушение в течение года административное взыскание увеличится в два раза – до 10 МРП, или 39 320 тенге.

Штрафы аналогичных размеров грозят водителю, если во время движения автомобиля он не был пристегнут ремнем безопасности или перевозил непристегнутых пассажиров.

Напомним, что за это нарушение могут наказать и самих пассажиров. Согласно статьи 615 "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения", за игнорирование ремня безопасности им грозит 2 МРП, что в 2025 году равно 7 864 тенге, а за повторное нарушение – 10 МРП.

Штрафы за знаки, разметку и светофор

А за проезд по автобусной полосе, остановку и стоянку в неположенном месте, пересечение сплошной линии и другие нарушения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, штраф составляет 3 МРП, в наступившем году это равно 11 796 тенге. При повторном нарушении – 10 МРП.

Также 10 МРП, или 39 320 тенге нужно будет заплатить, если придет штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора. В 2024 году данное административное взыскание было почти на 2,5 тысячи меньше – 36 920 тенге.

Данное действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, увеличивает его до 15 МРП, или 58 980 тенге в 2025 году.

Штрафы за некоторые нарушения на транспорте в 2025 году Нарушение первое повторное Превышение установленной скорости движения на 10-20 км/ч 5 МРП 19 660 тенге – – Превышение установленной скорости движения на 20-40 км/ч 10 МРП 39 320 тенге 30 МРП 117 960 тенге Превышение установленной скорости движения на 40-60 км/ч 20 МРП 78 640 тенге 30 МРП 117 960 тенге Превышение установленной скорости движения на 60 и более км/ч 40 МРП 157 280 тенге 60 МРП 235 920 тенге Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном 5 МРП 19 660 тенге 10 МРП 39 320 тенге Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности 5 МРП 19 660 тенге 10 МРП 39 320 тенге Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения 2 МРП 7 864 тенге 10 МРП 39 320 тенге Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги 3 МРП 11 796 тенге 10 МРП 39 320 тенге Проезд на запрещающий сигнал светофора 10 МРП 39 320 тенге 15 МРП 58 980 тенге Размеры штрафов взяты из Кодекса РК об административных правонарушениях

Размер МРП взят из закона РК "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы"

Таким образом, все штрафы, исчисляемые в месячном расчетном показателе, с наступлением нового года увеличились на 6,5%. И чем больше сумма взыскания, тем сильнее может ощущаться этот рост.