      Провели подряд дней с нами

      Как в Казахстане изменятся МРП, МЗП и пенсия в 2026 году

      Опубликовано:

      Мужчина держит деньги в руках
      Деньги. Иллюстративное фото: Viktoriya Fivko / Getty Images

      Министерство финансов опубликовало проект закона, в котором отразили изменения в МРП и МЗП на 2026 год, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

      На официальном сайте Министерство финансов РК опубликовало проект Закона "О республиканском бюджете на 2026 - 2028 годы".

      Согласно документу, с 1 января 2026 года планируется установить:

      • месячный расчетный показатель (МРП) - 4 325 тенге;
      • минимальный размер заработной платы (МЗП) - 85 000 тенге;
      • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге;
      • минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
      • величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 50 851 тенге.

      Кроме того, с 1 января 2026 года планируется установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров на 10%.

      Также размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, будет 2% от объекта исчисления взносов государства.

      А месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме - 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

      В начале года мы писали, что МРП на 2025 год установлен в размере 3 932 тенге - это больше на 240 тенге, чем прошлогодний показатель 3 692 тенге. А вот МЗП осталась на прошлогоднем уровне - 85 000 тенге.

      А недавно на брифинге в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов заявил, что МЗП не стоит идеализировать и считать это панацеей для роста общих зарплат в стране

      Добавим, ранее мы писали, что средняя зарплата выросла в Казахстане - во втором квартале 2025 года составила 448 620 тенге. Это на 6% больше, чем было в первом квартале, и на 11,3% - чем год назад.

