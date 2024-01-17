Как налоговая узнает об иностранных счетах сдающих декларацию казахстанцев

В своих декларациях казахстанцы должны указывать и заграничные активы. При этом налоговая может проверить информацию, ведь эти данные ей передают третьи страны. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

С 2024 года участие во всеобщем декларировании начали принимать индивидуальные предприниматели (ИП), руководители, учредители и участники юридических лиц, а также их супруги.

До 15 сентября они должны подать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00. В ней нужно указать не только денежные средства, но и другие активы, вроде ценных бумаг, золота, задолженности, а также движимого и недвижимого имущества за рубежом.

При этом, как объясняют в Комитете государственных доходов, информацию о доходах из зарубежных источников налоговые органы получат все равно, даже если о них не рассказать в декларации.

"Министерство финансов с 2021 года получает сведения о доходах казахстанских граждан, поступивших на счета в иностранных банках. Эти сведения поступают в рамках Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах", – рассказали в комитете.

На текущий момент такие сведения поступают из 80 стран, в том числе из Великобритании, Франции, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других.

Эти страны передают Казахстану информацию об остатках денежных средств на банковских счетах казахстанцев, суммах, полученных вознаграждений по счету, размере выручки от продажи активов и многих других видах доходов.

Стоит отметить, что только в текущем году по итогам камерального контроля доходов в иностранных банках 568 граждан уплатили налогов на сумму 3 млрд тенге.

При этом могут быть случаи, когда казахстанцы при подаче декларации указали недостоверные данные. Если это произошло, то можно самостоятельно исправить ошибку. Для этого нужно подать дополнительную декларацию с новыми данными в указанный срок.

Непредставление декларации либо недостоверное отражение сведений в ней на первый раз влечет предупреждение. При повторном нарушении в течение года за отражение недостоверных сведений назначат штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге в 2024 году), а за несвоевременное представление – 15 МРП (55 380 тенге).