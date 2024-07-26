Что будет, если не сдать декларацию в Казахстане

В Казахстане предусмотрена ответственность за несдачу декларации. Также граждан могут наказать за сокрытие сведений и простые ошибки. О том, какие штрафы придется платить, читайте в материале NUR.KZ.

На текущий момент в Казахстане идет третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые принимают участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

Между тем с 2025 года подавать декларации обязаны будут все совершеннолетние граждане страны, в том числе безработные, студенты и пенсионеры. Люди впервые столкнутся с обязанностью задекларировать свои активы и обязательства, а значит велик риск случайно допустить ошибку.

Стоит отметить, что за ошибки в декларации предусмотрена ответственность. Сначала предупреждение, а при повторном нарушении – штраф в размере 3 МРП, то есть 11 076 тенге в 2024 году. Также положен штраф за сокрытие объектов налогообложения в виде зарубежного имущества – 100 МРП, или 369 000 тенге.

Кроме того, штраф придется заплатить даже в случаях умышленного сокрытия или искажения сведений об объектах налогообложения – его размер составит 200% от неуплаченных налогов.

Поэтому, чтобы не "нарваться" на штраф после заполнения декларации, гражданам следует проверить у себя наличие активов и обязательств. О том, где искать нужную информацию, мы подробно рассказали здесь.

Для понимания: пытаться скрыть активы за рубежом не стоит. Казахстан участвует в многостороннем соглашении об автоматическом обмене информацией с десятками стран. Буквально это значит, что налоговые органы и без деклараций знают о наличии имущества за рубежом.

Между тем может возникнуть мысль, что лучший способ избежать ошибок – не сдавать декларацию. Однако это не так. За несвоевременное представление или непредставление декларации нарушителя сначала ждет предупреждение. При повторном нарушении в течение года придется платить штраф в размере 15 МРП – 55 380 тенге.

Таким образом, гражданам лучше не избегать своих обязанностей и честно отражать всю информацию в декларациях. Кстати, делать это нужно даже тем, у кого в целом нет никакого имущества, которое нужно отразить.