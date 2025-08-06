Сроки уже близко: кто должен сдать налоговые декларации до 15 сентября в Казахстане

Изменения Налогового кодекса были приняты в середине июля. Они также затронули вопросы декларирования физических лиц. Кто должен отчитаться об активах, доходах и имуществе, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане до 15 сентября 2025 года некоторые категории граждан должны подать налоговые декларации по формам 250.00 и 270.00.

От обязательного декларирования с 1 января 2025 года освобождены обычные физические лица, не вошедшие в 1-3 этапы программы, а также иностранцы и лица без гражданства, являющиеся нерезидентами. Но есть исключения.

Подать декларации можно в электронном виде через различные онлайн-сервисы или на бумажном носителе в органах государственных доходов и ЦОНах.

15 июля президент РК подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы по вопросам введения его в действие".

В нем отражены изменения, которые затрагивают казахстанцев в текущем году – они направлены на совершенствование процедур подачи налоговых деклараций. Их нужно предоставить до 15 сентября текущего года.

Кто и какие виды декларации должен сдать, сообщается на сайте Комитета государственных доходов РК (КГД).

Кого освободили от декларирования

Как отмечается в источнике, принято решение освободить с 1 января 2025 года от обязательного декларирования оставшуюся категорию населения, не вошедшую в 1-3 этапы программы. То есть это обычные физические лица: пенсионеры, работники частных структур, студенты, домохозяйки и так далее.

Также освобождены от декларирования иностранные лица или лица без гражданства, являющиеся нерезидентами.

Однако среди физлиц есть исключения, в случае которых придется сдавать декларацию за прошедший 2024 год.

Кто сдает форму 250.00 в 2025 году

Обязанность по подаче декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) в текущем году относится к:

• кандидатам на выборные и государственные должности, а также их супругам; • лицам, претендующим на статус крупного участника банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супругам; • лицам, занимающимся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы); • гражданам и резидентам РК, владеющим цифровыми активами.

Также и обычные физические лица должны будут сдать форму 250.00, если к концу 2024 года они владели:

• имуществом за рубежом, включая недвижимость, транспортные средства, землю; • долей участия в иностранных компаниях, в жилищном строительстве; • деньги на счетах в иностранных банках (если их сумма в совокупности превышала 1000 МРП к концу 2024 года, или 3 692 000 тенге); • инвестиционное золото, ценные бумаги и производные финансовые инструменты, эмитенты которых зарегистрированы за рубежом; • деньги на иностранных брокерских счетах; • объекты интеллектуальной собственности, авторского права; • дебиторскую/кредиторскую задолженность других лиц перед физическим лицом и (или) задолженность физического лица перед другими лицами (с приложением подтверждающих документов); • другое имущество (по желанию) стоимостью свыше 1 000 МРП (при наличии оценочной стоимости).

Декларация предоставляется до 15 сентября текущего года.

Кто сдает форму 270.00

Согласно изменениям в законодательстве, декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) обязаны предоставлять все те, кто имеет подобное обязательство.

Например, это госслужащие (а также приравненные к ним лица) и их супруги, учредители и руководители субъектов квазигосударственного сектора, юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги, и лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы).

В то же время такая обязанность возникает и у рядовых физических лиц, которые должны были бы сдавать форму 240.00 (она заменена формой 270.00). Поэтому в эту категорию – то есть обязательство по подаче формы 270.00 – также входят следующие граждане, которые:

• получили доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению – например, от аренды имущества, по вознаграждениям по зарубежным банковским счетам, от операций с цифровыми активами, а также иные доходы, по которым налог не удерживался у источника выплаты, за исключением доходов от индивидуального предпринимательства (ИП); • имели денежные средства на счетах в иностранных банках, если их сумма в совокупности превышала 1 000 МРП, или 3 923 000 тенге на 2025 год; • имели активы за рубежом (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, ПФИ, инвестиционное золото, долю в иностранных компаниях; долю участия в жилищном строительстве); • имели в собственности цифровые активы; • приобретали имущество, совокупной стоимостью свыше 20 000 МРП (более 78 640 000 тенге), в том числе за пределами РК; • представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.

Срок сдачи также до 15 сентября текущего года или, если указанные условия появились лишь в текущем году (например, использовались налоговые вычеты или купили дорогое имущество в 2025 году), то декларация сдается до 15 сентября 2026 года.

Как подать декларацию

Представить указанные налоговые формы в рамках всеобщего декларирования можно в электронном виде через:

"Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) на web-портале Комитета государственных доходов;

портал "электронного правительства" (egov.kz);

мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile, moldir.qoldau.kz, а также в приложениях некоторых банков второго уровня.

Дополнительно есть возможность предоставить декларации на бумажном носителе. Для этого нужно обратиться в:

органы государственных доходов в явочном порядке или отправить по почте заказным письмом;

местные ЦОНы.

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