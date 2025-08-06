Сроки уже близко: кто должен сдать налоговые декларации до 15 сентября в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Сроки уже близко: кто должен сдать налоговые декларации до 15 сентября в Казахстане

      Опубликовано:

      Стикер с надписью на английском "Время налогов"
      Стикер на фоне ноутбука и блокнота. Иллюстративное фото: Anna Blazhuk/Getty Images

      Изменения Налогового кодекса были приняты в середине июля. Они также затронули вопросы декларирования физических лиц. Кто должен отчитаться об активах, доходах и имуществе, читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В Казахстане до 15 сентября 2025 года некоторые категории граждан должны подать налоговые декларации по формам 250.00 и 270.00.
      • От обязательного декларирования с 1 января 2025 года освобождены обычные физические лица, не вошедшие в 1-3 этапы программы, а также иностранцы и лица без гражданства, являющиеся нерезидентами. Но есть исключения.
      • Подать декларации можно в электронном виде через различные онлайн-сервисы или на бумажном носителе в органах государственных доходов и ЦОНах.

      15 июля президент РК подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы по вопросам введения его в действие".

      В нем отражены изменения, которые затрагивают казахстанцев в текущем году – они направлены на совершенствование процедур подачи налоговых деклараций. Их нужно предоставить до 15 сентября текущего года.

      Кто и какие виды декларации должен сдать, сообщается на сайте Комитета государственных доходов РК (КГД).

      Кого освободили от декларирования

      Как отмечается в источнике, принято решение освободить с 1 января 2025 года от обязательного декларирования оставшуюся категорию населения, не вошедшую в 1-3 этапы программы. То есть это обычные физические лица: пенсионеры, работники частных структур, студенты, домохозяйки и так далее.

      Также освобождены от декларирования иностранные лица или лица без гражданства, являющиеся нерезидентами.

      Однако среди физлиц есть исключения, в случае которых придется сдавать декларацию за прошедший 2024 год.

      Кто сдает форму 250.00 в 2025 году

      Обязанность по подаче декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) в текущем году относится к:

      • кандидатам на выборные и государственные должности, а также их супругам;
      • лицам, претендующим на статус крупного участника банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супругам;
      • лицам, занимающимся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы);
      • гражданам и резидентам РК, владеющим цифровыми активами.

      Также и обычные физические лица должны будут сдать форму 250.00, если к концу 2024 года они владели:

      • имуществом за рубежом, включая недвижимость, транспортные средства, землю;
      • долей участия в иностранных компаниях, в жилищном строительстве;
      • деньги на счетах в иностранных банках (если их сумма в совокупности превышала 1000 МРП к концу 2024 года, или 3 692 000 тенге);
      • инвестиционное золото, ценные бумаги и производные финансовые инструменты, эмитенты которых зарегистрированы за рубежом;
      • деньги на иностранных брокерских счетах;
      • объекты интеллектуальной собственности, авторского права;
      • дебиторскую/кредиторскую задолженность других лиц перед физическим лицом и (или) задолженность физического лица перед другими лицами (с приложением подтверждающих документов);
      • другое имущество (по желанию) стоимостью свыше 1 000 МРП (при наличии оценочной стоимости).

      Декларация предоставляется до 15 сентября текущего года.

      Кто сдает форму 270.00

      Согласно изменениям в законодательстве, декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) обязаны предоставлять все те, кто имеет подобное обязательство.

      Например, это госслужащие (а также приравненные к ним лица) и их супруги, учредители и руководители субъектов квазигосударственного сектора, юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги, и лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы).

      В то же время такая обязанность возникает и у рядовых физических лиц, которые должны были бы сдавать форму 240.00 (она заменена формой 270.00). Поэтому в эту категорию – то есть обязательство по подаче формы 270.00 – также входят следующие граждане, которые:

      • получили доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению – например, от аренды имущества, по вознаграждениям по зарубежным банковским счетам, от операций с цифровыми активами, а также иные доходы, по которым налог не удерживался у источника выплаты, за исключением доходов от индивидуального предпринимательства (ИП);
      • имели денежные средства на счетах в иностранных банках, если их сумма в совокупности превышала 1 000 МРП, или 3 923 000 тенге на 2025 год;
      • имели активы за рубежом (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, ПФИ, инвестиционное золото, долю в иностранных компаниях; долю участия в жилищном строительстве);
      • имели в собственности цифровые активы;
      • приобретали имущество, совокупной стоимостью свыше 20 000 МРП (более 78 640 000 тенге), в том числе за пределами РК;
      • представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.

      Срок сдачи также до 15 сентября текущего года или, если указанные условия появились лишь в текущем году (например, использовались налоговые вычеты или купили дорогое имущество в 2025 году), то декларация сдается до 15 сентября 2026 года.

      Как подать декларацию

      Представить указанные налоговые формы в рамках всеобщего декларирования можно в электронном виде через:

      • "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) на web-портале Комитета государственных доходов;
      • портал "электронного правительства" (egov.kz);
      • мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile, moldir.qoldau.kz, а также в приложениях некоторых банков второго уровня.

      Дополнительно есть возможность предоставить декларации на бумажном носителе. Для этого нужно обратиться в:

      • органы государственных доходов в явочном порядке или отправить по почте заказным письмом;
      • местные ЦОНы.

      Ранее мы рассказывали, кому выгодно добровольно сдать декларацию о доходах в Казахстане.

      Также стало известно, как будут платить налоги на роскошь богатые люди в Казахстане.

      Дополнительно мы объясняли, кого не затронет 15-процентный налог при продаже жилья в Казахстане.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.