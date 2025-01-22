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Штраф за сокрытие данных в декларации о доходах и имуществе введут в Казахстане

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Заполнение декларации онлайн
Декларация об активах и обязательствах физического лица. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане введут штраф за сокрытие объектов налогообложения, которые должны быть отражены в декларации о доходах и имуществе. Его размер составит 100 МРП. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Президент Казахстана подписал закон, который вносит новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП РК). Некоторые из них вводят новые штрафы.

Так, например, постановлением о внесении изменений и дополнений в статью 275 Административного кодекса, которая предусматривает наказание за сокрытие физическим лицом объектов налогообложения в налоговых отчетностях, добавили упоминание "входной" декларации об активах и обязательствах по форме 250 и декларации о доходах и имуществе по форме 270.

Неотражение сведений об объектах налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в данных формах налоговой отчетности, наказывается штрафом в размере 100 месячных расчетных показателей (393 200 тенге в 2025 году).

Сам штраф существовал и раньше, но он не касался налоговых отчетностей, которые казахстанцы подают в рамках всеобщего декларирования. Теперь за "сокрытие" имущества от налоговой штраф будет ждать и их.

Примечательно, что за неустранение этого нарушения в течение года после наложения административного взыскания гражданина ждет штраф в два раза больше – 200 МРП или 786 400 тенге в 2025 году.

Поправками также ввели штраф для госслужащих, чиновников и приравненных к ним лиц. Если налоговые органы выявят, что они или их супруги приобрели имущество "не по финансам", то есть их расходы превышают официальные доходы более чем на 1 000 МРП (3 932 000 тенге), то нарушителям придется заплатить штраф в размере 90% от размера этого превышения.

Действие новой нормы вступит в силу только спустя 60 дней после официального опубликования закона, то есть 13 марта 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2213913-shtraf-za-sokrytie-dannyh-v-deklaraciyah-o-dohodah-i-imushchestve-vvedut-v-kazahstane/

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