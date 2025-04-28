Как использовать пенсионные накопления на лечение зубов по новым правилам в Казахстане

В Казахстане изменились правила использования пенсионных накоплений на лечение зубов. Теперь нужно получать заключение врачебно-консультационной комиссии. О других условиях читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане официально разрешили использовать пенсионные накопления на оплату медицинских услуг для своих несовершеннолетних детей. Однако на этом изменения в правилах по использованию единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на лечение не ограничиваются.

Главные поправки коснулись правил использования денег на оплату стоматологических услуг. Как рассказали в "Отбасы банке ", можно выделить несколько ключевых нововведений:

чтобы была возможность оплатить медуслугу пенсионными накоплениями, нужно получить заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК), а не просто врачебной комиссии, как это было ранее; договор со стоматологической клиникой будет заключаться по единому утвержденному образцу.

Отметим, что к договору со стоматологической клиникой должен быть приложен план лечения, состоящий из двух этапов с указанием сумм. Оплата с помощью накоплений будет происходить до начала каждого этапа:

первый этап: хирургический с учетом всех расходных материалов (например, имплантация);

второй этап: ортопедический, включающий в себя конструкцию на имплантах.

При оказании стоматологических услуг без имплантации, то есть когда производится просто протезирование съемными и несъемными протезами, оплата с помощью ЕПВ будет происходить также в два этапа – до начала протезирования и перед установкой съемных или несъемных зубных протезов.

При этом и на первом, и на втором этапах необходимо делать снимок полости рта для комиссии и дважды получать само заключение ВКК к каждому этапу по отдельности. Все документы нужно прикреплять к заявке на платформе по использованию пенсионных накоплений.

Данные правила начали действовать с 27 апреля текущего года.

Напомним, причина, из-за которой в Казахстане ужесточили правила использования накопления на оплату стоматологических услуг, кроется в коррупционных рисках. Некоторые граждане обналичивали деньги через клиники, но на деле не получали реального лечения.

Отметим, что чаще всего казахстанцы тратят свои пенсионные накопления именно на оплату стоматологических услуг, ведь лечение зубов не оплачивается через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).