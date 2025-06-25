Новый Налоговый кодекс направили на подпись президенту
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Сегодня, 25 июня, стало известно, что депутаты мажилиса согласились с поправками депутатов сената в новый Налоговый кодекс, передает корреспондент NUR.KZ.
Проект нового Налогового кодекса на днях был возвращен из сената в мажилис, поскольку депутаты решили внести в него ряд изменений.
Внести изменения предлагалось:
- в новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему закон по вопросам налогообложения;
- в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел";
- в закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие".
Депутаты мажилиса поддержали предложения депутатов сената. Таким образом, новый Налоговый кодекс и другие вышеуказанные законопроекты направляются на подпись президенту.
Напомним, 23 июня депутаты сената вернули принятый в мажилисе новый Налоговый кодекс, не одобрив его во втором чтении.
Среди поправок, предложенных депутатами сената - НДС, налог на роскошь и другие. Подробнее о том, что и как депутаты предложили изменить, читайте в нашем материале.
Также напомним, зимой этого года премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.
После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.
На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.
Депутаты мажилиса 30 апреля во втором чтении приняли новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.
"Первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года", - говорилось в сообщении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2259195-novyy-nalogovyy-kodeks-napravili-na-podpis-prezidenta/
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