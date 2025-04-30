Ставка НДС в размере 16%: мажилис во втором чтении принял новый Налоговый кодекс

Депутаты мажилиса сегодня во втором чтении приняли новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале мажилиса отмечается, что был достигнут ряд решений, в том числе по реформе НДС.

"Первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что от НДС освобождаются товары и услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

Кроме того, предусмотрено освобождение от НДС социально значимых продовольственных товаров и книг отечественного издания, услуг по изданию книг в печатном виде. В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей увеличен размер НДС, дополнительно относимого в зачет, с 70% до 80%.

"В рамках реформы упрощенной декларации введен запретительный перечень видов деятельности вместо разрешительного. Установлена единая ставка 4% с возможностью корректировки маслихатами до ±50% для учета региональной специфики. Расширено применение специального налогового режима на операции между бизнесом", - указано в релизе.

Помимо этого, ставка КПН для игорного бизнеса и банков повышена до 25%, при этом для банков по доходам от кредитования субъектов предпринимательства ставка сохранена на уровне 20%.

Также вводится прогрессивная шкала ИПН:

по заработной плате: 10% на доходы до 8,5 тыс. МРП (до 33,5 млн тенге в год), 15% - свыше;

по доходам в виде дивидендов: 5% до 230 тыс. МРП (почти до 1 млрд тенге), 15% - свыше;

по доходам физических лиц-нерезидентов: до 600 тыс. МРП - 10%, свыше 600 000 МРП - 17%.

Мажисмены считают, что такая структура позволяет не повышать налоговую нагрузку на граждан с низким и средним доходом, сохраняя при этом "справедливость и пропорциональность налогообложения".

Зимой этого года премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.

Позже в мажилисе озвучили размер НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса - в проекте он был указан как 16%, а порог по НДС определен в 40 млн тенге.