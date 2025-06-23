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    Финансы

      Сенат вернул в мажилис новый Налоговый кодекс

      Опубликовано:

      Банкноты тенге выставлены рядом с калькулятором
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      Сегодня на заседании сената депутаты вернули принятый в мажилисе новый Налоговый кодекс, не одобрив его во втором чтении, передает корреспондент NUR.KZ.

      В ходе обсуждения Налогового кодекса и подготовки его ко второму чтению в сенате предложили следующие изменения:

      • предложено введение прогрессивного налогообложения для фермерских хозяйств: доходы свыше 230 000 МРП будут облагаться по ставке 15%;
      • установлена льгота по ИПН для граждан, получающих дивиденды от сделок с ценными бумагами на KASE (наравне с МФЦА);
      • освобождены от НДС операции с платежными карточками, чтобы избежать удорожания банковских транзакций и сбоев в международных расчетах;
      • акциз на предметы роскоши (автомобили, суда, самолеты) будет взиматься не только при импорте, но и при продаже внутри страны. Плательщиками станут только физические лица;
      • сохранена льгота по доходам нерезидентов от операций с гособлигациями, во избежание оттока инвестиций с рынка ГЦБ;
      • закреплено, что все ухудшающие положения по налогам могут вступать в силу только с 1 января 2026 года;
      • введен механизм приостановки электронных счетов-фактур в случае игнорирования уведомлений по камеральному контролю;
      • обороты предприятий, где работают люди с инвалидностью (не менее 10 сотрудников), освобождаются от НДС;
      • установлена ставка НДС 10% для отечественных печатных изданий;
      • сохранены действующие ставки за негативное воздействие на окружающую среду для объектов жизнеобеспечения;
      • имущество, безвозмездно переданное КФХ, не будет считаться налогооблагаемым доходом.

      Таким образом, депутаты сената приняли решение не одобрить отдельные статьи Налогового кодекса и возвратить его в мажилис с предложением новой редакции указанных статей кодекса.

      Напомним, депутаты мажилиса 30 апреля во втором чтении приняли новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.

      "Первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года", - сказано в сообщении.

      А в феврале мы писали, что с начала года бюджет Казахстана пополнился почти на 1,32 трлн тенге за счет налогов. Заметная часть суммы (208,1 млрд тенге) пришлась на индивидуальный подоходный налог.

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