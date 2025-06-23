НДС и налог на роскошь: что сенат предложил изменить в новом Налоговом кодексе

На заседании сената депутаты вернули принятый в мажилисе новый Налоговый кодекс и предложили внести в него ряд изменений, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе обсуждения Налогового кодекса депутаты сената частично одобрили новый Налоговый кодекс, который ранее одобрили депутаты мажилиса, но предложили внести в него изменения:

введение прогрессивного налогообложения индивидуального подоходного налога (ИПН) по доходам крестьянских или фермерских хозяйств (КФХ). Предлагается предусмотреть обложение ИПН доходов КФХ свыше 230 000 МРП также по ставке 15%. Но, учитывая имеющуюся льготу в размере 70%, ставка ИПН по КФХ будет в размере 4,5%;

в целях исключения арбитража между Казахстанской фондовой биржей (KASE) и биржей МФЦА предлагается налоговая льгота по освобождению от ИПН дивидендов по доходам граждан, связанным с обращением ценных бумаг на KASE;

предусматривается льгота по освобождению от НДС операций, связанных с платежными карточками. Необходимо сохранение существующей льготы во избежание сложностей с международными платежными системами по обслуживанию клиентов казахстанских банков и удорожания стоимости транзакций при оплате картами;

устанавливаются отдельные нормы по налогообложению предметов роскоши. Плательщиками акциза на предметы роскоши будут только физлица. При этом обложение таких предметов роскоши, как автомобили, суда и летательные аппараты, будет не только при их импорте, но и при их продаже внутри страны, если их стоимость свыше предельных сумм (для автомобилей - более 75 млн тенге, для судов и летательных аппаратов - более 100 млн тенге);

предусматривается приостановление электронной счет-фактуры в случае неисполнения налогоплательщиком уведомления о предполагаемых расхождениях по результатам камерального контроля;

предусматривается норма, освобождающая от НДС обороты по реализации товаров, работ, услуг в предприятиях, где численность работников, являющихся лицами с инвалидностью, составляет не менее 10 человек;

устанавливается ставка НДС в размере 10 % к обороту по реализации отечественных периодических печатных изданий;

предлагается сохранить действующие ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду для объектов жизнеобеспечения первой категории;

устанавливается, что в целях налогообложения в качестве дохода налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, не рассматривается стоимость безвозмездно переданного ему имущества;

предлагается исключение нормы по освобождению от обложения НДС оборотов по реализации социально-значимых продовольственных товаров.

Напомним, зимой этого года премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.

Депутаты мажилиса 30 апреля во втором чтении приняли новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.

"Первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года", - сказано в сообщении.

Добавим также, что в феврале мы писали, что с начала года бюджет Казахстана пополнился почти на 1,32 трлн тенге за счет налогов. Заметная часть суммы (208,1 млрд тенге) пришлась на индивидуальный подоходный налог.