За какие нарушения начали повышать стоимость обязательной автостраховки в Казахстане

В Казахстане составили список нарушений, из-за которых водители теряют класс страховки. Среди них как превышение скорости, так и более серьезные факты несоблюдения ПДД. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 7 апреля в Казахстане начали действовать новые правила автострахования. Они меняют систему "бонус-малус", которая определяет класс водителя, используемый при расчете стоимости обязательной автостраховки, то есть полиса обязательного автострахования гражданской правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО).

В систему добавили три новых класса (А, М1 и М2), а также изменили "стартовую позицию" для всех новичков без стажа вождения, сделав для них более дорогую автостраховку.

Новая версия системы "Бонус-малус" Класс на начало

срока страхования Размер

коэффициента Класс по окончании срока страхования

с учетом наступления страховых случаев по вине застрахованного 0 ДТП 1 ДТП 2 ДТП 3 ДТП 4+ ДТП 1 2 3 4 5 6 7 Класс М2 3,5 М1 M2 M2 M2 M2 Класс М1 3 М M2 M2 M2 M2 Класс М 2,45 0 M2 M2 M2 M2 Класс 0 2,3 1 M2 M2 M2 M2 Класс A 1,8 3 M1 M2 M2 M2 Класс 1 1,55 2 М М1 М2 M2 Класс 2 1,4 3 1 М М1 M2 Класс 3 1 4 1 М М1 M2 Класс 4 0,95 5 2 0 М1 M2 Класс 5 0,9 6 3 0 М M2 Класс 6 0,85 7 4 1 М M2 Класс 7 0,8 8 4 1 М M2 Класс 8 0,75 9 5 2 М M2 Класс 9 0,7 10 5 2 0 M2 Класс 10 0,65 11 6 3 0 M2 Класс 11 0,6 12 6 3 0 M2 Класс 12 0,55 13 6 3 0 M2 Класс 13 0,5 13 7 3 0 M2 Постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

Поправки также ввели другое, очень важное правило: теперь на класс страховки могут влиять штрафы, которые получают казахстанцы за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД).

Согласно обновленным правилам, учитываться будут следующие нарушения правил дорожного движения:

превышение скорости на 40 и более километров в час (км/ч) – напомним, в Казахстане также начали фиксировать превышение средней скорости;

превышение скорости на 20 и более км/ч, совершенное повторно в течение года после получения штрафа;

выезд на встречную полосу;

проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика;

невыполнение требований уступить дорогу пешеходам или другим участникам дорожного движения;

создание аварийной обстановки;

управление автомобилем, не отвечающим техрегламенту или при наличии неисправностей;

управление автомобилем, имеющим проблемы с тормозами или рулевым управлением.

Все эти нарушения ПДД учитываются при определении класса по системе "бонус-малус", только если водитель попал в дорожно-транспортное происшествие по своей вине, то есть при страховом случае. При этом их должно быть минимум три после предыдущего изменения класса, чтобы они имели силу – в этом случае класс вождения после аварии снизится на один пункт ниже, чем было бы без нарушений.

Также есть серьезные нарушения, которые при наличии страхового случая сразу же сбросят класс вождения до нового минимального класса М2 с коэффициентом 3,5:

вождение и нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения;

передача управления транспортом лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения;

Одно такое серьезное нарушение, совершенное после предыдущего изменения класса, "сбросит прогресс", даже если водитель всю жизнь соблюдал ПДД, не попадал в дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и имел максимальный класс страховки.

Как это работает:

если водитель не нарушает ПДД и не попадает в аварию, то его класс увеличивается, а если более пяти лет находится на максимальном уровне, то страховая компания теперь может даже снизить стоимость страховки;

если водитель получил штраф за нарушение ПДД, но у него не было страховых случаев, то это не влияет на класс страховки – он также повышается или держится на максимальном уровне;

если водитель попал в ДТП по своей вине, но после предыдущего изменения класса у него не было нарушений ПДД, то снижение класса будет "стандартным", то есть, например, при одном страховом случае класс снизится с 13 до 7;

если водитель попал в ДТП по своей вине и у него было три и более "обычных" нарушений после предыдущего изменения класса, то его новый класс снизится на один пункт ниже, чем могло быть, то есть, например, с 13 упадет до 6 при наличии одного страхового случая;

если водитель попал в ДТП, имея после предыдущего изменения класса хотя бы одно наказание за "серьезное" нарушение, то с 13 его класс сразу же опустится до минимального М2.

Таким образом, логика системы заключается в том, чтобы поощрять водителей ездить аккуратно и не нарушать правила дорожного движения, ведь в случае попадания в ДТП они могут сильно изменить класс автостраховки, что в итоге "ударит по карману" водителя сильнее.

Между тем ранее стало известно, что введение новых классов автостраховки в единую страховую базу данных прошло не совсем гладко – некоторые водители долгое время не могли приобрести полис ОГПО ни в офисах страховых компаний, ни в онлайн-формате.

Также некоторые граждане столкнулись с ошибочным снижением класса страхования. О том, из-за чего это происходило и куда обращаться, чтобы вернуть правильную стоимость полиса ОГПО, мы рассказывали здесь.