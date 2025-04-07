Новые правила автострахования начали действовать в Казахстане

С 7 апреля в Казахстане начали действовать новые правила автострахования. Стоимость полиса ОГПО теперь определяется немного по-другому, а в учет могут идти даже штрафы. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане с 7 апреля вступили в силу поправки, которые изменили условия обязательного автострахования. Они коснулись системы "бонус-малус", которая определяет класс водителя при расчете стоимости полиса обязательного автострахования гражданской правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО).

Новые классы автострахования

С 7 апреля в системе "бонус-малус" начали действовать три новых класса автострахования: А, М1, М2.

При этом, если раньше водители, которые оформляют ОГПО впервые, начинали с класса 3 с коэффициентом 1, то теперь отчет идет от класса А с коэффициентом 1,8. То есть теперь все новенькие водители вынуждены платить по повышенному тарифу.

Важно учесть, что класс А не является самым низким. Его расположили между старыми классами 0 и 1 с коэффициентами 2,3 и 1,55. После нуля идет старый класс М (коэффициент 2,45), а далее – новые М1 и М2 с коэффициентами 3 и 3,5 соответственно.

Новая версия системы "Бонус-малус" Класс на начало

срока страхования Размер

коэффициента Класс по окончании срока страхования

с учетом наступления страховых случаев по вине застрахованного 0 ДТП 1 ДТП 2 ДТП 3 ДТП 4+ ДТП 1 2 3 4 5 6 7 Класс М2 3,5 М1 M2 M2 M2 M2 Класс М1 3 М M2 M2 M2 M2 Класс М 2,45 0 M2 M2 M2 M2 Класс 0 2,3 1 M2 M2 M2 M2 Класс A 1,8 3 M1 M2 M2 M2 Класс 1 1,55 2 М М1 М2 M2 Класс 2 1,4 3 1 М М1 M2 Класс 3 1 4 1 М М1 M2 Класс 4 0,95 5 2 0 М1 M2 Класс 5 0,9 6 3 0 М M2 Класс 6 0,85 7 4 1 М M2 Класс 7 0,8 8 4 1 М M2 Класс 8 0,75 9 5 2 М M2 Класс 9 0,7 10 5 2 0 M2 Класс 10 0,65 11 6 3 0 M2 Класс 11 0,6 12 6 3 0 M2 Класс 12 0,55 13 6 3 0 M2 Класс 13 0,5 13 7 3 0 M2 Постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

Штрафы и стоимость страховки

Важные поправки коснулись и других факторов, которые теперь влияют на стоимость полиса ОГПО. Например, раньше нарушения правил дорожного движения (ПДД) не влияли на класс автострахования – главное, чтобы водитель не попадал в дорожно-транспортные происшествия (ДТП) по своей вине.

Теперь же некоторые штрафы могут сильно снизить класс автострахования и, соответственно, повысить стоимость полиса. Однако работает новая механика с некоторыми нюансами.

Сами по себе штрафы никак не влияют на стоимость автостраховки. Класс вождения также снизится, только если водитель попадет в ДТП. Но на еще большее снижение может повлиять наличие нарушений, совершенных со дня предыдущего изменения класса застрахованного.

Так, если произошла авария, страховая компания проанализирует наличие у него штрафов – если их было три или больше со дня предыдущего изменения класса (например, за превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и так далее), то класс страховки снизится на один пункт больше, чем было бы без нарушения ПДД.

Однако, если у водителя есть штрафы, но при этом он никогда не попадал в ДТП, его класс автоматически не снизится – последствия будут только при наступлении страхового случая.

Фотофиксация повреждений автомобиля. Иллюстративное фото: Manuel-F-O/Getty Images

При этом поправки предусматривают и особо серьезные нарушения, которые могут сильно снизить класс страховки. Они связаны с состоянием алкогольного опьянения.

Так, если водитель попадет в аварию по своей вине, то есть произойдет страховой случай, и при этом со дня предыдущего изменения класса им было совершенно, например, одно нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, его класс сразу же опустится до минимального.

И неважно, какой у него до этого был класс, даже если максимальный 13 с коэффициентом 0,5, который уменьшает стоимость автостраховки, он все равно сразу упадет до М2.

Важное уточнение: ДТП, которые казахстанцы "разрулили" без привлечения полиции, а с помощью европротокола, то есть через специальное мобильное приложение, не приведут к снижению класса автостраховки.

Интересно, что поправки также предусматривают поощрения для "безаварийных" водителей, которые более пяти лет держали класс 13. Теперь страховые компании могут предоставлять им дополнительные льготы.

Также напомним, что на автостраховку влияют не только навыки вождения граждан, но и другие факторы, например, уровень аварийности в каждом из регионов Казахстана, который использует свои поправочные коэффициенты.