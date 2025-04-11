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Какие проблемы возникли после ввода новых правил автострахования в Казахстане

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Мужчина фотографирует ущерб
Фотофиксация повреждений автомобиля. Иллюстративное фото: Manuel-F-O/Getty Images

После ввода новых правил автострахования в Казахстане некоторые водители не смогли оформить ОГПО из-за "зависшей" базы. Как обстоят дела на данный момент, узнали журналисты NUR.KZ.

7 апреля в Казахстане вступили в силу поправки, которые изменили условия обязательного автострахования. Они коснулись системы "бонус-малус", которая определяет класс водителя при расчете стоимости полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО).

В частности, в систему внесли три новых класса автострахования: А (коэффициент – 1,8), М1 (коэффициент – 3), М2 (коэффициент – 3,5). Вместе с тем водителям, которые оформляют страховку впервые, будет присуждаться класс А (вместо класса 3 с коэффициентом 1), что поднимет стоимость страховки ОГПО для "новичков" почти в два раза.

Также класс страхования, который присваивают после страхового случая, совершенного по вине застрахованного, теперь будут снижать еще больше при наличии у него штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Однако после ввода новых правил некоторые казахстанцы не смогли оформить страховку ОГПО ни онлайн, ни в офисе страховых компаний из-за того, что база "зависла".

Какая проблема возникла и на каком этапе сейчас находится ее решение, мы узнали у председателя правления страховой компании Freedom Finance Insurance Азамата Керимбаева.

"Дело в том, что при расчете стоимости страховки теперь учитываются штрафы, которые регистрируются в Едином реестре административных правонарушений (ЕРАП). Соответственно, при интеграции ЕРАП с Единой страховой базой данных (ЕСБД) потребовались определенные технические доработки.

Поэтому 7 и 8 апреля наблюдались затруднения с оформлением, потому что база данных возвращала ответ долго", – объяснил Керимбаев.

По его словам, 9-10 апреля все проблемы были устранены, и на сегодняшний день процесс страхования осуществляется в штатном режиме. Например, вчера страховая компания Freedom Finance Insurance продала 5 тысяч страховок.

Но на данный момент, возможно, все еще остаются проблемы со скоростью ответа со стороны базы данных. То есть не всегда казахстанцы могут рассчитать страховую премию за одну минуту – на это может уйти чуть больше времени.

Напомним, что без полиса ОГПО казахстанские водители не могут выезжать на дороги страны. Штраф за отсутствие обязательной автостраховки в Казахстане составляет 10 месячных расчетных показателей (МРП), или 39 320 тенге в 2025 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2235035-kakie-problemy-voznikli-posle-vvoda-novyh-pravil-avtostrahovaniya-v-kazahstane/