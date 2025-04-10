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На каких дорогах фиксируют превышение средней скорости в Казахстане

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Дорожное полотно
Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Контроль средней скорости в Казахстане действует на семи участках автомобильных дорог. За ее превышение предусмотрены штрафы в размере до 235 920 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане с конца 2024 года начали фиксировать среднюю скорость автомобилей. Как рассказали в Национальной компании "КазАвтоЖол", сейчас ее контроль ведется на семи участках автомобильных дорог республиканского значения:

  1. Астана-Щучинск – ограничение до 140 километров в час (км/ч);
  2. Астана-Павлодар – 140 км/ч;
  3. Шымкент-Кызылорда – 110 км/ч;
  4. Шымкент-Тараз – 110 км/ч;
  5. Павлодар-Семей-Калбатау – 100-110 км/ч;
  6. Уральск-граница России (Саратов) – 100 км/ч;
  7. Павлодар-граница России (Омск) – 100-110 км/ч.

Это значит, что водителям, которые проезжают по данным трассам, теперь стоит помнить не только о текущей скорости, но и о том, что камеры будут фиксировать время, за которое они проехали участок дороги.

Другими словами, теперь не получится превышать скорость и сбрасывать ее только перед камерами. Если водитель всю дорогу будет ехать со скоростью 160 км/ч и лишь иногда снижать ее до разрешенных 100 км/ч, то будет зафиксировано превышение средней скорости.

"Соблюдайте скоростной режим, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность дорожного движения", – напоминают в нацкомпании.

При этом изначально утверждали, что за превышение средней скорости предусмотрены штрафы. Однако первое время после вступления закона в силу нарушителей не штрафовали.

Новых штрафов за нарушение средней скорости между тем не вводили. Они останутся как при обычном нарушении скоростного режима:

За повторное в течение года превышение скорости на 20-60 км/ч штраф составит 117 960 тенге (30 МРП), а на 60 км/ч и более235 920 тенге (60 МРП).

Таким образом, казахстанским водителям следует уделять еще больше внимания соблюдению скоростного режима и помнить, что теперь наказание может настигнуть, даже если никто не видел нарушение.

Напомним, ранее в Казахстане обсуждали возможность о введении запрета на установку информационных табло с курсами валют вдоль дорог. Среди причин называли то, что такие стенды отвлекают водителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2234604-na-kakih-dorogah-fiksiruyut-prevyshenie-sredney-skorosti-v-kazahstane/