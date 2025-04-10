На каких дорогах фиксируют превышение средней скорости в Казахстане

Контроль средней скорости в Казахстане действует на семи участках автомобильных дорог. За ее превышение предусмотрены штрафы в размере до 235 920 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Казахстане с конца 2024 года начали фиксировать среднюю скорость автомобилей. Как рассказали в Национальной компании "КазАвтоЖол", сейчас ее контроль ведется на семи участках автомобильных дорог республиканского значения:
- Астана-Щучинск – ограничение до 140 километров в час (км/ч);
- Астана-Павлодар – 140 км/ч;
- Шымкент-Кызылорда – 110 км/ч;
- Шымкент-Тараз – 110 км/ч;
- Павлодар-Семей-Калбатау – 100-110 км/ч;
- Уральск-граница России (Саратов) – 100 км/ч;
- Павлодар-граница России (Омск) – 100-110 км/ч.
Это значит, что водителям, которые проезжают по данным трассам, теперь стоит помнить не только о текущей скорости, но и о том, что камеры будут фиксировать время, за которое они проехали участок дороги.
Другими словами, теперь не получится превышать скорость и сбрасывать ее только перед камерами. Если водитель всю дорогу будет ехать со скоростью 160 км/ч и лишь иногда снижать ее до разрешенных 100 км/ч, то будет зафиксировано превышение средней скорости.
"Соблюдайте скоростной режим, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность дорожного движения", – напоминают в нацкомпании.
При этом изначально утверждали, что за превышение средней скорости предусмотрены штрафы. Однако первое время после вступления закона в силу нарушителей не штрафовали.
Новых штрафов за нарушение средней скорости между тем не вводили. Они останутся как при обычном нарушении скоростного режима:
- на 10-20 км/ч – 19 660 тенге, то есть 5 месячных расчетных показателей (МРП);
- 20-40 км/ч – 39 320 тенге (10 МРП);
- 40-60 км/ч – 78 640 тенге (20 МРП);
- 60 и более км/ч – 157 280 тенге (40 МРП).
За повторное в течение года превышение скорости на 20-60 км/ч штраф составит 117 960 тенге (30 МРП), а на 60 км/ч и более – 235 920 тенге (60 МРП).
Таким образом, казахстанским водителям следует уделять еще больше внимания соблюдению скоростного режима и помнить, что теперь наказание может настигнуть, даже если никто не видел нарушение.
Напомним, ранее в Казахстане обсуждали возможность о введении запрета на установку информационных табло с курсами валют вдоль дорог. Среди причин называли то, что такие стенды отвлекают водителей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2234604-na-kakih-dorogah-fiksiruyut-prevyshenie-sredney-skorosti-v-kazahstane/