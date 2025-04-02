Осталась неделя: кому будет выгодно оформить обязательную автостраховку до 7 апреля в Казахстане

Поправки в закон об обязательном автостраховании вступят в силу через несколько дней. Это приведет к тому, что полис подорожает, особенно для водителей-новичков. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С 7 апреля 2025 года в Казахстане изменятся условия обязательного автострахования, включая систему "бонус-малус" и влияние грубых нарушений ПДД на класс страховки.

Стоимость полиса ОГПО вырастет, особенно для новых водителей, из-за введения новых классов в системе "бонус-малус" и повышения коэффициентов.

Новым водителям и тем, кто оформляет ОГПО впервые, выгоднее оформить страховку до 7 апреля 2025 года, чтобы избежать почти двукратного увеличения стоимости полиса.

7 апреля 2025 года в Казахстане вступят в силу поправки, которые изменят условия обязательного автострахования. В частности, они предусматривают некоторые изменения в системе "бонус-малус" для расчета стоимости обязательного автострахования гражданской-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО).

В том числе теперь на класс страховки будут влиять не только дорожно-транспортные происшествия (ДТП), но и грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные в течение действия страхового полиса. Но что не менее важно, подорожает сам полис ОГПО.

Почему вырастут цены

Согласно статье 19 закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", стоимость полиса рассчитывается на основе:

базовой страховой премии – в размере 1,9 МРП ( 7 470,8 тенге в 2025 году);

в 2025 году); коэффициента по территории регистрации транспортного средства – для каждого региона он отличается (плюс поправочный коэффициент по убыточности территории);

коэффициента на вид транспорта – для мототехники он равен 1, а для легковых авто значение составляет 2,09;

коэффициента на возраст и стаж водителя – для молодых водителей (младше 25 лет и со стажем до 2 лет) он равен 1,1;

коэффициента в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства – до 7 лет включительно он равен 1, а если техника старше, то значение равно 1,1;

оценки по системе "бонус-малус" – применяются повышающие или понижающие коэффициенты в зависимости от наличия или отсутствия страховых случаев по вине застрахованного с присвоением соответствующего класса.

При этом, по пока еще действующей системе "бонус-малус", казахстанцам, которые оформляют ОГПО впервые, присуждается 3 класс страхования с коэффициентом 1.

Но с 7 апреля добавится три новых класса, и вместе с тем "новичкам" уже будет присуждаться класс А с коэффициентом 1,8.

Соответственно, стоимость страховки для новых водителей вырастет почти в два раза. А значит, им выгоднее будет оформить полис до вступления этих поправок в силу – то есть до 7 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказывали, в каких регионах Казахстана подорожает обязательное автострахование из-за новых поправочных коэффициентов для расчета полиса.

Также мы напомнили, что водителям мопедов, электросамокатов и велосипедов следует помнить о новых правилах перед сезоном катаний в 2025 году.