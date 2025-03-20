Когда штрафы будут влиять на стоимость автостраховки в Казахстане

После вступления в силу изменений в закон штрафы будут влиять на стоимость страховки ОГПО в Казахстане, но в случае перерасчета при наступлении страхового случая. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С 7 апреля 2024 года в Казахстане вступят в силу изменения в системе "бонус-малус" для расчета стоимости обязательного автострахования гражданской-правовой ответственности (ОГПО).

Согласно новым правилам, на класс страховки будут влиять не только ДТП, но и грубые нарушения ПДД, зафиксированные в течение действия страхового полиса.

По информации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, для снижения класса "бонус-малус" необходимо одновременное наличие двух факторов: ДТП по вине страхователя и не менее трех грубых нарушений ПДД за период действия полиса.

У водителей всех автомобилей, передвигающихся по дорогам Казахстана, должен быть действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО).

На стоимость обязательной автостраховки влияют различные факторы. В том числе место регистрации автомобиля, его тип и срок и эксплуатации, возраст и стаж водителя.

Отдельные коэффициенты также собраны в систему "бонус-малус", по которой определяется класс страхования и соответствующий ему показатель. Коэффициенты по ней на данный момент составляют от 0,5 для самого высокого 13 класса до 2,45 для класса М.

Класс повышается на 1 пункт, если по окончании срока действия полиса ОГПО у водителя не было страховых случаев, то есть дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по его вине, и понижается при их наличии. На сколько пунктов он понижается, зависит от количества страховых случаев.

Какие изменения вступят в силу 7 апреля

7 апреля между тем будут введены в действие поправки в постановление "Об утверждении Правил расчета и применения коэффициента по системе "бонус-малус" для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".

Согласно ним, в систему добавятся еще три низких класса : А, М1 и М2 с коэффициентами до 3,5. На класс страховки также будут влиять, выписанные на имя застрахованного штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Автомобиль и деньги. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

При этом некоторые казахстанцы отмечают, что одним автомобилем могут пользоваться сразу несколько водителей. А штрафы, например, зафиксированные камерами "Сергек", приходят на имя владельца, что может снизить его класс страховки.

Как быть в таких случаях, нам рассказали в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК).

Как штрафы повлияют на стоимость ОГПО

Как подтвердили в ведомстве, согласно новой системе "бонус-малус", при наступлении страхового случая теперь будет учитываться не только сам факт ДТП, но и грубые нарушения правил дорожного движения.

Если водитель в течение действия договора страхования совершит три и более правонарушения, например, превышение скорости на 40 км/ч и более, выезд на встречную полосу, создание аварийной обстановки, то при совершении по вине застрахованного ДТП его класс будет на 1 пункт ниже, чем в случае отсутствия нарушений ПДД.

Это увеличит стоимость следующего договора страхования, поскольку класс по системе "бонус-малус" виновного в ДТП изменится.

"При этом для применения данной надбавки обязательным условием является одновременное наличие двух факторов: ДТП по вине страхователя (застрахованного) и наличие трех и более правонарушений ПДД.

То есть, если в течение года на транспортном средстве владельца зафиксировано три и более нарушений ПДД, но при этом у владельца транспортного средства не было ДТП по его вине, его класс "бонус-малус" не снижается", – подчеркивают в АРРФР РК.

Квитанция о штрафе. Иллюстративное фото: Nico De Pasquale Photography/Getty Images

При этом учитываются постановления или предписания о необходимости уплаты штрафа по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу в период действия полиса ОГПО, начиная с даты предыдущего изменения класса, независимо от количества заключенных договоров.

Что делать, если ПДД нарушил другой водитель

В ведомстве также напоминают, что при нарушении ПДД, которые были автоматически зафиксированы контрольно-измерительными техническими средствами и приборами (в том числе камерами "Сергек"), штрафы приходят владельцам транспортных средств вне зависимости от того, кто фактически управлял автомобилем на момент совершения правонарушений.

При этом, согласно пункту 2 статьи 31 Административного кодекса РК, владелец автомобиля может снять себя эту ответственность в случае, если он докажет, что транспортное средство находилось во владении другого лица.

Отметим, что такая возможность есть и сейчас, независимо от вступления в силу обновленной системы "бонус-малус".

"Нововведения в систему "бонус-малус" направлены на повышение ответственности владельцев транспортных средств, побуждая их более осознанно подходить к вопросу передачи автомобиля третьим лицам и соблюдению правил ПДД", – подытоживают в АРРФР РК.

Таким образом, при плановом переоформлении обязательной автостраховки по истечении ее срока, в течение которого не было ни одного страхового случая по вине застрахованного, наличие штрафов за нарушение ПДД на его класс никак не повлияет. Класс будет понижен на дополнительный пункт только при наличии ДТП.

Напомним, что с прошлого года в Казахстане также ввели новые поправочные коэффициенты, которые зависят от уровня аварийности в каждом из регионов страны.