Как изменилась стоимость обязательной автостраховки в Казахстане в 2025 году

Стоимость обязательной автостраховки изменилась в 2025 году вместе с МРП и поправочными коэффициентами. Какие показатели теперь применяются для расчета, узнали журналисты NUR.KZ.

У каждого водителя в Казахстане должен быть полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС или ОГПО), который защищает интересы пострадавшей стороны в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего по вине застрахованного.

Его стоимость регулируется законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".

Согласно закону, годовая стоимость ОГПО равна базовой страховой премии, умноженной на коэффициенты места регистрации, типа и срока эксплуатации транспортного средства, возраста и стажа вождения его водителя, а также наличия или отсутствия страховых случаев по его вине.

Базовая страховая премия равна 1,9 месячного расчетного показателя (МРП), то есть 7 470,8 тенге в 2025 году. По сравнению с прошлым годом она, как и МРП, выросла на 6,5%.

Но при этом изменились и некоторые коэффициенты, которые применяются к базовой страховой премии для расчета ОГПО.

Коэффициенты по территории регистрации

В первую очередь она умножается на коэффициент по территории регистрации транспортного средства, размер которого по-прежнему составляет от 1,0 для Жамбылской области до 2,96 для Алматы.

Размер коэффициента по территории регистрации транспортного средства (для столицы, городов республиканского и областного значения) Область, город республиканского значения, столица Коэффициент Алматинская область 1,78 Туркестанская область 1,01 Восточно-Казахстанская область 1,96 Костанайская область 1,95 Карагандинская область 1,39 Северо-Казахстанская область 1,33 Акмолинская область 1,32 Павлодарская область 1,63 Жамбылская область 1 Актюбинская область 1,35 Западно-Казахстанская область 1,17 Кызылординская область 1,09 Атырауская область 2,69 Мангистауская область 1,15 Алматы 2,96 Астана 2,2 Шымкент 1,01 Согласно закону РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств"

Для всех населенных пунктов, кроме столицы, городов республиканского и областного значения, также применяется коэффициент корректировки в размере 0,8. А в случае временного въезда транспортного средства на территорию Казахстана базовая премия умножается на коэффициент 4,4.

С 1 января 2024 года для расчета страховой премии дополнительно используются поправочные коэффициенты, которые ежегодно пересматриваются в зависимости от аварийности того или иного региона.

В 2025 году в некоторых регионах они выросли, например в Астане. А в других – уменьшились, как в Алматы. Поэтому стоимость обязательной автостраховки в каждом их них изменится по-разному.

Поправочные коэффициенты для расчета ОГПО на 2025 год

(для столицы, городов республиканского и областного значения) Регион 2025 год 2024 год Разница Алматинская область 1,37 1,06 0,31 Жетісу 1,16 1,06 0,1 Туркестанская область 1,57 1,08 0,49 Восточно-Казахстанская область 0,72 0,82 -0,1 Абайская область 0,78 0,82 -0,04 Костанайская область 1,07 0,95 0,12 Карагандинская область 1,12 1 0,12 Ұлытау 0,96 1 -0,04 Северо-Казахстанская область 0,67 0,8 -0,13 Акмолинская область 1,03 0,92 0,11 Павлодарская область 0,81 0,88 -0,07 Жамбылская область 1,62 1,16 0,46 Актюбинская область 0,97 0,88 0,09 Западно-Казахстанская область 1,14 0,96 0,18 Кызылординская область 1,66 1,11 0,55 Атырауская область 0,49 0,71 -0,22 Мангистауская область 0,79 0,88 -0,09 Алматы 0,71 0,82 -0,11 Астана 1,36 1,05 0,31 Шымкент 1,49 1,09 0,4 Согласно постановлению правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 21 октября 2024 года № 82

Коэффициенты по типу транспортного средства

Далее базовую премию, увеличенную или уменьшенную в зависимости от региона, нужно умножить на коэффициент по типу транспортного средства.

В частности, для легковых автомобилей он равен 2,09, грузовых – 3,98, мототранспорта – 1,0 и так далее.

Также есть коэффициенты, размер которых зависит от срока эксплуатации автомобиля. Если он до семи лет включительно, то базовую страховую премию нужно умножить на 1,0, а для авто старше – на 1,1.

Размер коэффициента по типу транспортного средства Тип транспортного средства Коэффициент Легковые 2,09 Автобусы до 16 пассажирских мест включительно 3,26 Автобусы свыше 16 пассажирских мест 3,45 Грузовые 3,98 Троллейбусы, трамваи 2,33 Мототранспорт 1 Прицепы (полуприцепы) 1 Согласно закону РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств"

Коэффициенты возраста водителя и стажа вождения

Конечная стоимость обязательной автостраховки также зависит от возраста и водительского опыта застрахованного.

Например, если водитель младше 25 лет и его стаж вождения меньше двух лет, то к базовой страховой премии применяется коэффициент 1,1. При стаже более двух лет – 1,05.

Для застрахованных старше 25 лет, опыт вождения которых менее двух лет, коэффициент составит 1,05, а более двух лет – 1,0.

На стоимость ОГПО также влияет класс страхования, присвоенный по системе "бонус-малус". Согласно постановлению Национального банка РК, коэффициент уменьшается с 2,45 (для класса М) до 0,5 (для 13 класса).

Класс водителя ежегодно вырастает, начиная с самого низкого, если у него не было страховых случаев, и уменьшается при их наличии.

Коэффициенты по системе "бонус-малус" с присвоением соответствующего класса при заключении договора ОГПО Класс на начало срока страхования Коэффициент Класс по окончании срока страхования с учетом количества страховых случаев по вине застрахованного 0 ДТП 1 ДТП 2 ДТП 3 ДТП 4 ДТП

и более Класс М 2,45 0 М М М М Класс 0 2,3 1 М М М М Класс 1 1,55 2 М М М М Класс 2 1,4 3 1 М М М Класс 3 1 4 1 М М М Класс 4 0,95 5 2 1 М М Класс 5 0,9 6 3 1 М М Класс 6 0,85 7 4 2 М М Класс 7 0,8 8 4 2 М М Класс 8 0,75 9 5 2 М М Класс 9 0,7 10 5 2 1 М Класс 10 0,65 11 6 3 1 М Класс 11 0,6 12 6 3 1 М Класс 12 0,55 13 6 3 1 М Класс 13 0,5 13 7 3 1 М Согласно постановлению правления Национального банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 140

При этом отметим, что через три месяца вступает в силу постановление "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования страховой деятельности".

Им вводятся новые классы с более высокими коэффициентами, которые будут присваиваться водителям за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по их вине, и нарушения правил дорожного движения.

Таким образом, стоимость обязательной автостраховки может составлять десятки тысяч тенге, но точная сумма рассчитывается индивидуально. Ее можно узнать в казахстанских страховых компаниях, предоставив свои личные данные.