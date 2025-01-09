Как изменилась стоимость обязательной автостраховки в Казахстане в 2025 году

Стоимость обязательной автостраховки изменилась в 2025 году вместе с МРП и поправочными коэффициентами. Какие показатели теперь применяются для расчета, узнали журналисты NUR.KZ.
У каждого водителя в Казахстане должен быть полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС или ОГПО), который защищает интересы пострадавшей стороны в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего по вине застрахованного.
Его стоимость регулируется законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".
Согласно закону, годовая стоимость ОГПО равна базовой страховой премии, умноженной на коэффициенты места регистрации, типа и срока эксплуатации транспортного средства, возраста и стажа вождения его водителя, а также наличия или отсутствия страховых случаев по его вине.
Базовая страховая премия равна 1,9 месячного расчетного показателя (МРП), то есть 7 470,8 тенге в 2025 году. По сравнению с прошлым годом она, как и МРП, выросла на 6,5%.
Но при этом изменились и некоторые коэффициенты, которые применяются к базовой страховой премии для расчета ОГПО.
Коэффициенты по территории регистрации
В первую очередь она умножается на коэффициент по территории регистрации транспортного средства, размер которого по-прежнему составляет от 1,0 для Жамбылской области до 2,96 для Алматы.
|Размер коэффициента по территории регистрации транспортного средства (для столицы, городов республиканского и областного значения)
|Область, город республиканского значения, столица
|Коэффициент
|Алматинская область
|1,78
|Туркестанская область
|1,01
|Восточно-Казахстанская область
|1,96
|Костанайская область
|1,95
|Карагандинская область
|1,39
|Северо-Казахстанская область
|1,33
|Акмолинская область
|1,32
|Павлодарская область
|1,63
|Жамбылская область
|1
|Актюбинская область
|1,35
|Западно-Казахстанская область
|1,17
|Кызылординская область
|1,09
|Атырауская область
|2,69
|Мангистауская область
|1,15
|Алматы
|2,96
|Астана
|2,2
|Шымкент
|1,01
|Согласно закону РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств"
Для всех населенных пунктов, кроме столицы, городов республиканского и областного значения, также применяется коэффициент корректировки в размере 0,8. А в случае временного въезда транспортного средства на территорию Казахстана базовая премия умножается на коэффициент 4,4.
С 1 января 2024 года для расчета страховой премии дополнительно используются поправочные коэффициенты, которые ежегодно пересматриваются в зависимости от аварийности того или иного региона.
В 2025 году в некоторых регионах они выросли, например в Астане. А в других – уменьшились, как в Алматы. Поэтому стоимость обязательной автостраховки в каждом их них изменится по-разному.
|Поправочные коэффициенты для расчета ОГПО на 2025 год
(для столицы, городов республиканского и областного значения)
|Регион
|2025 год
|2024 год
|Разница
|Алматинская область
|1,37
|1,06
|0,31
|Жетісу
|1,16
|1,06
|0,1
|Туркестанская область
|1,57
|1,08
|0,49
|Восточно-Казахстанская область
|0,72
|0,82
|-0,1
|Абайская область
|0,78
|0,82
|-0,04
|Костанайская область
|1,07
|0,95
|0,12
|Карагандинская область
|1,12
|1
|0,12
|Ұлытау
|0,96
|1
|-0,04
|Северо-Казахстанская область
|0,67
|0,8
|-0,13
|Акмолинская область
|1,03
|0,92
|0,11
|Павлодарская область
|0,81
|0,88
|-0,07
|Жамбылская область
|1,62
|1,16
|0,46
|Актюбинская область
|0,97
|0,88
|0,09
|Западно-Казахстанская область
|1,14
|0,96
|0,18
|Кызылординская область
|1,66
|1,11
|0,55
|Атырауская область
|0,49
|0,71
|-0,22
|Мангистауская область
|0,79
|0,88
|-0,09
|Алматы
|0,71
|0,82
|-0,11
|Астана
|1,36
|1,05
|0,31
|Шымкент
|1,49
|1,09
|0,4
|Согласно постановлению правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 21 октября 2024 года № 82
Коэффициенты по типу транспортного средства
Далее базовую премию, увеличенную или уменьшенную в зависимости от региона, нужно умножить на коэффициент по типу транспортного средства.
В частности, для легковых автомобилей он равен 2,09, грузовых – 3,98, мототранспорта – 1,0 и так далее.
Также есть коэффициенты, размер которых зависит от срока эксплуатации автомобиля. Если он до семи лет включительно, то базовую страховую премию нужно умножить на 1,0, а для авто старше – на 1,1.
|Размер коэффициента по типу транспортного средства
|Тип транспортного средства
|Коэффициент
|Легковые
|2,09
|Автобусы до 16 пассажирских мест включительно
|3,26
|Автобусы свыше 16 пассажирских мест
|3,45
|Грузовые
|3,98
|Троллейбусы, трамваи
|2,33
|Мототранспорт
|1
|Прицепы (полуприцепы)
|1
|Согласно закону РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств"
Коэффициенты возраста водителя и стажа вождения
Конечная стоимость обязательной автостраховки также зависит от возраста и водительского опыта застрахованного.
Например, если водитель младше 25 лет и его стаж вождения меньше двух лет, то к базовой страховой премии применяется коэффициент 1,1. При стаже более двух лет – 1,05.
Для застрахованных старше 25 лет, опыт вождения которых менее двух лет, коэффициент составит 1,05, а более двух лет – 1,0.
На стоимость ОГПО также влияет класс страхования, присвоенный по системе "бонус-малус". Согласно постановлению Национального банка РК, коэффициент уменьшается с 2,45 (для класса М) до 0,5 (для 13 класса).
Класс водителя ежегодно вырастает, начиная с самого низкого, если у него не было страховых случаев, и уменьшается при их наличии.
|Коэффициенты по системе "бонус-малус" с присвоением соответствующего класса при заключении договора ОГПО
|Класс на начало срока страхования
|Коэффициент
|Класс по окончании срока страхования с учетом количества страховых случаев по вине застрахованного
|0 ДТП
|1 ДТП
|2 ДТП
|3 ДТП
|4 ДТП
и более
|Класс М
|2,45
|0
|М
|М
|М
|М
|Класс 0
|2,3
|1
|М
|М
|М
|М
|Класс 1
|1,55
|2
|М
|М
|М
|М
|Класс 2
|1,4
|3
|1
|М
|М
|М
|Класс 3
|1
|4
|1
|М
|М
|М
|Класс 4
|0,95
|5
|2
|1
|М
|М
|Класс 5
|0,9
|6
|3
|1
|М
|М
|Класс 6
|0,85
|7
|4
|2
|М
|М
|Класс 7
|0,8
|8
|4
|2
|М
|М
|Класс 8
|0,75
|9
|5
|2
|М
|М
|Класс 9
|0,7
|10
|5
|2
|1
|М
|Класс 10
|0,65
|11
|6
|3
|1
|М
|Класс 11
|0,6
|12
|6
|3
|1
|М
|Класс 12
|0,55
|13
|6
|3
|1
|М
|Класс 13
|0,5
|13
|7
|3
|1
|М
|Согласно постановлению правления Национального банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 140
При этом отметим, что через три месяца вступает в силу постановление "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования страховой деятельности".
Им вводятся новые классы с более высокими коэффициентами, которые будут присваиваться водителям за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по их вине, и нарушения правил дорожного движения.
Таким образом, стоимость обязательной автостраховки может составлять десятки тысяч тенге, но точная сумма рассчитывается индивидуально. Ее можно узнать в казахстанских страховых компаниях, предоставив свои личные данные.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2209490-kak-izmenilas-stoimost-obyazatelnoy-avtostrahovki-v-kazahstane-v-2025-godu/