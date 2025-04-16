Что делать, если из-за ошибки снизился класс автостраховки в Казахстане

В ходе изменения системы автострахования у некоторых водителей в Казахстане необоснованно снизился класс страховки. Исправить ошибки могут в кредитном бюро. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 7 апреля в Казахстане начали действовать новые правила автострахования. Они коснулись системы "бонус-малус", которая определяет класс водителя при расчете стоимости полиса обязательного автострахования гражданской правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО).

Главным изменением стало появление новых классов автострахования, а также изменение "стартовой позиции" в этой системе для новых водителей. По итогу именно для них в первую очередь полис ОГПО стал дороже.

Однако после ввода новых правил некоторые казахстанцы столкнулись с различными проблемами. Например, часть граждан долго не могли оформить страховой полис – система просто не работала.

При этом напомним, что водить без полиса ОГПО в Казахстане незаконно – за это положен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, то есть 39 320 тенге в 2025 году.

Такие проблемы наблюдались 7 и 8 апреля, но вроде как уже исчезли 9-10 апреля. Однако, как отмечает портал "Колеса", даже сейчас некоторые казахстанцы сталкиваются с невозможностью оформить автостраховку.

Одной из причин могла стать интеграция единой страховой базы данных (ЕСБД) с Единым реестром административных правонарушений (ЕРАП), ведь теперь на класс автостраховки влияют и штрафы водителей.

"В страховых компаниях говорят, что неполадки возникли в процессе интеграции ЕСБД с полицейскими базами и, по всей видимости, с Единым реестром административных правонарушений, из которого берется информация о нарушениях водителями правил дорожного движения и в дальнейшем используется для снижения класса страхования особо злостным нарушителям", – сообщили эксперты.

При этом некоторые казахстанцы могут столкнуться не только с невозможностью оформить страховку, но и с необоснованным снижением своего класса "бонус-малус".

Поэтому казахстанским водителям стоит проверить свой класс страхования. Сделать это можно самостоятельно через приложение eGov Mobile с помощью сервиса "Гид по кредитной и страховой истории".

Как сообщается на сайте Государственного кредитного бюро (ГКБ), в случае обнаружения ошибки в присвоении класса автовладельцу следует обратиться в свою страховую компанию с требованием о корректировке данных, после чего компания сама подаст официальное обращение в бюро. При этом ответственность за достоверность всех сведений несет страховщик.

Напомним, ранее в Казахстане обсуждали возможность введения скидок при уплате налогов для владельцев старых автомобилей. В последней редакции проекта нового Налогового кодекса РК эти поправки исключены не были.