Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанским блогерам отзывают уведомления из налоговой: в КГД назвали причины

Опубликовано:

Налоги
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

В Комитете государственных доходов (КГД) сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Комитет государственных доходов Министерства финансов РК информирует о том, что 19 февраля 2025 года проведен отзыв уведомлений по 93 блогерам на общую сумму 9,8 млрд тенге. Причиной тому стало возникновение технических сбоев в процессе их отправки и обработки.

Вместе с тем обращаем внимание, что после устранения технической ошибки отозванные уведомления будут перевыставлены по 93 блогерам на те же суммы", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитетом госдоходов выявлены факты занижения доходов казахстанскими блогерами - речь о расхождениях по налогам по 594 лицам на 53,3 млрд тенге.

Позже зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов.

А осенью прошлого года депутат предложил проверить блогеров, продающих курсы в соцсетях. Отмечалось, что многие из них продают курсы с бесполезной информацией.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2222754-kazahstanskim-blogeram-otzyvayut-uvedomleniya-iz-nalogovoy-v-kgd-nazvali-prichiny/