Казахстанским блогерам отзывают уведомления из налоговой: в КГД назвали причины

В Комитете государственных доходов (КГД) сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Комитет государственных доходов Министерства финансов РК информирует о том, что 19 февраля 2025 года проведен отзыв уведомлений по 93 блогерам на общую сумму 9,8 млрд тенге. Причиной тому стало возникновение технических сбоев в процессе их отправки и обработки.

Вместе с тем обращаем внимание, что после устранения технической ошибки отозванные уведомления будут перевыставлены по 93 блогерам на те же суммы", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитетом госдоходов выявлены факты занижения доходов казахстанскими блогерами - речь о расхождениях по налогам по 594 лицам на 53,3 млрд тенге.

Позже зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов.

А осенью прошлого года депутат предложил проверить блогеров, продающих курсы в соцсетях. Отмечалось, что многие из них продают курсы с бесполезной информацией.