Дифференцированные ставки налогов по кредитам хотят ввести в Казахстане

Министр национальной экономики Серик Жумангарин в сенате рассказал, как будут стимулировать банки кредитовать бизнес, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для стимулирования кредитования бизнеса мы планируем внедрить дифференцированные ставки налогов по кредитам.

Также хотел бы отметить, что в правительственном варианте проекта Налогового кодекса предусмотрено повышение ставки КПН для банков до 25% с сохранением ставки в размере 20% по доходам, полученным от кредитования реального сектора экономики", - сказал Серик Жумангарин.

По его словам, это решение создаст дополнительный стимул для банков к более активной поддержке отечественного предпринимательства.

Напомним, ранее в марте на Национальном курултае в Бурабае президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о налоговой реформе в Казахстане. Он отметил, что правительство представило новые подходы к вопросу.

В феврале Министерство национальной экономики РК внесло в мажилис проект поправок в Налоговый кодекс.

Если их примут, ставка НДС в РК повысится с 12 до 16%, а порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС снизится с 78,6 до 15 млн тенге.

В Миннацэкономики объяснили, для чего хотят внести поправки в Налоговый кодекс.

"Для чего делается налоговая реформа? Для того чтобы сохранить Национальный фонд (...) Это одна цель. Вторая цель - использовать дополнительный налог для экономического развития", - сказал вице-министр национальной экономики Арман Касенов.

Также напомним, в январе премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Президент Токаев, выступая на позапрошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

Ставку НДС, как позже выяснилось, планируют сделать дифференцированной. Позже на заседании кабмина глава МНЭ Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию НДС.