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Увеличение НДС, снижение порога: поправки в Налоговый кодекс внесли в мажилис

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Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Поправки в проект Налогового кодекса внесли в мажилис парламента Казахстана - об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики, передает корреспондент NUR.KZ.

Внесены поправки по:

  • Снижению порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС – с 20 000 МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге).
  • Повышению ставки НДС – с 12% до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%.
  • Ограничению применения специального налогового режима упрощенной декларации - он будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).

Пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в мажилис парламента 20 февраля, отметили в МНЭ.

Также подчеркивается, что изменения направлены на совершенствование налогового администрирования.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на позапрошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

10 февраля министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр нацэкономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по изменения ставок НДС.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - сообщал Амрин.

Позже на заседании кабмина глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС.

Также ранее Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы, где были озвучены новые детали по предлагаемым ставкам НДС. Сообщалось, что при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

В рамках обсуждения возможной ставки НДС в регионах рассматривалась также возможность освобождения малого бизнеса от уплаты НДС рассматривают в правительстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2222432-uvelichenie-nds-snizhenie-poroga-popravki-v-nalogovyy-kodeks-vnesli-v-mazhilis/