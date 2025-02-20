Увеличение НДС, снижение порога: поправки в Налоговый кодекс внесли в мажилис

Поправки в проект Налогового кодекса внесли в мажилис парламента Казахстана - об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики, передает корреспондент NUR.KZ.

Внесены поправки по:

Снижению порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС – с 20 000 МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге).

Повышению ставки НДС – с 12% до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%.

Ограничению применения специального налогового режима упрощенной декларации - он будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).

Пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в мажилис парламента 20 февраля, отметили в МНЭ.

Также подчеркивается, что изменения направлены на совершенствование налогового администрирования.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на позапрошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

10 февраля министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр нацэкономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по изменения ставок НДС.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - сообщал Амрин.

Позже на заседании кабмина глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС.

Также ранее Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы, где были озвучены новые детали по предлагаемым ставкам НДС. Сообщалось, что при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

В рамках обсуждения возможной ставки НДС в регионах рассматривалась также возможность освобождения малого бизнеса от уплаты НДС рассматривают в правительстве.