Для чего хотят внести поправки в Налоговый кодекс, объяснили в Минэкономики

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов поделился виденьем министерства касательно того, что даст повышение НДС с нынешних 12% до 16%, передает корреспондент NUR.KZ.

С пояснением он обратился к журналистам в кулуарах сената.

"Для чего делается налоговая реформа? Для того чтобы сохранить Национальный фонд.

Как вы знаете, мы изымаем из Нацфонда средства ежегодно… в прошлом году как раз было изъято больше 5 трлн тенге. И для того, чтобы мы сберегательную функцию Нацфонда обеспечили, необходимо данные средства сберегать.

Это одна цель. Вторая цель - использовать дополнительный налог для экономического развития", - отметил Касенов.

Напомним, несколько часов назад стало известно, что Министерство национальной экономики РК внесло в мажилис проект поправок в Налоговый кодекс.

Если их примут, ставка НДС в РК повысится с 12 до 16%, а порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС снизится с 78,6 до 15 млн тенге.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Президент Токаев, выступая на позапрошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

Ставку НДС, как позже выяснилось, планируют сделать дифференцированной. Позже на заседании кабмина глава МНЭ Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию НДС.