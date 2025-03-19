Казахстанцы с какими зарплатами платят больше всего налогов

С зарплат казахстанцев удерживаются различные взносы, размеры которых зависят от суммы заработанных средств. При этом есть максимальные и минимальные лимиты. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцы с зарплатой от 4 250 000 тенге в месяц платят максимальные пенсионные взносы (425 000 тенге).

Максимальный взнос на обязательное медицинское страхование (17 000 тенге) достигается при зарплате 850 000 тенге.

Индивидуальный подоходный налог составляет 10% от суммы после вычета пенсионных и медицинских взносов, а также стандартного налогового вычета.

Доходы большинства казахстанцев в основном состоят именно из заработной платы – суммы, которую они получают в рамках своей трудовой деятельности.

При этом есть брутто-оклад, который указывается в трудовом договоре до всех необходимых удержаний (обязательный пенсионный взнос, обязательная медстраховка и индивидуальный подоходный налог), и нетто-оклад – окончательная сумма, поступающая на банковскую карту работника.

Рассмотрим лимиты удержаний, которые зависят от размера зарплаты казахстанцев.

Пенсионные взносы

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ), подлежащие уплате в ЕНПФ, устанавливаются в размере 10% от ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления ОПВ. Это указано в статье 249 Социального кодекса РК.

При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления ОПВ, не должен превышать 50 минимальных заработных плат (МЗП) – это 4 250 000 тенге в месяц или 51 млн тенге за весь 2025 год.

Соответственно, при минимальном окладе в 85 000 тенге ОПВ составит 8 500 тенге. А при максимальном – 425 000 тенге.

То есть размер ОПВ будет зависеть непосредственно от суммы получаемого оклада – чем он больше, тем больший взнос придется произвести.

Монеты в банке. Иллюстративное фото: Rosemary Calvert/Getty Images

Медстраховка

Взносы за обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС), согласно статье 28 закона "Об обязательном социальном медицинском страховании", удерживаются в размере 2% от заработных плат работников, в том числе государственных и гражданских служащих, а также физических лиц и индивидуальных помощников, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

То есть лимиты взноса на ОСМС для обычных работников (в том числе по ГПХ) зависят от суммы оклада:

минимальный – рассчитывается на основе МЗП ( 85 000 тенге на 2025 год) и составит 1 700 тенге ;

на 2025 год) и составит ; максимальный – не более 10 МЗП (850 тыс. тенге в месяц), что равно 17 тыс. тенге максимум, даже если у него есть несколько источников зарплаты.

Для справки: другую сумму придется заплатить индивидуальным предпринимателям (ИП), лицам, занимающимся частной практикой, и владельцам крестьянских хозяйств – ставка составит 5% от 1,4 МЗП (5 950 тенге).

Также самостоятельным плательщикам необходимо осуществлять взносы в размере 5% от 1 МЗП, или 4 250 тенге ежемесячно.

Ставки подоходного налога

Согласно статье 320 Налогового кодекса РК, доходы налогоплательщика облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН) по ставке 10%.

Однако это значение удерживается не от всей суммы, указанной в трудовом договоре, а от остатка, который образуется после удержания ОПВ, ВОСМС и стандартного налогового вычета в размере 14 МРП (55 048 тенге на 2025 год).

А в некоторых случаях казахстанцы могут применять дополнительные налоговые вычеты, снижающие сумму ИПН.

Для льготных категорий граждан (ветераны, лица с инвалидностью, родители или опекуны лиц с инвалидностью и так далее) применяется вычет в размере 882 МРП ( 3 468 024 тенге в 2025 году) за календарный год. Напомним, что налоги с зарплаты хотят уменьшить в Казахстане – сумму стандартного вычета планируется увеличить до 30 МРП вместо текущих 14 МРП.

То есть при минимальной зарплате в 85 000 тенге ИПН составит 10% от суммы, полученной после удержаний ОПВ (8 500 тенге), ВОСМС (1 700 тенге) и стандартного налогового вычета (55 048 тенге), что равно 19 752 тенге. И, так как налогооблагаемый доход меньше 25 МРП (98 300 тенге в 2025 году), он уменьшается еще на 90%.

В итоге минимальный ИПН составит 197,5 тенге. А максимальный размер будет зависеть от суммы заработной платы и дополнительных налоговых вычетов, но четкой границы в законе не установлено.

Подводя итоги, можно отметить, что по действующему законодательству наибольшие расходы на удержания с заработной платы по ОПВ, ВОСМС и ИПН наступают при окладе на сумму от 4 250 000 тенге в месяц, что является верхним порогом для пенсионных взносов.

Однако порог для ВОСМС наступает раньше – с оклада в 850 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, согласно которому предлагается пересмотреть пакеты медицинского страхования.

Так, для работодателей и работников предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему ОСМС с 10-кратного до 50-кратного размера МЗП.