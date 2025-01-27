Казахстанцы с зарплатой более 850 тысяч тенге будут платить больше за ОСМС

Глава Минздрава Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала, что будет со взносами в ОСМС в дальнейшем в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, планирует ли Минздрав пересмотреть взносы для государства, работодателей и ИП, или рассмотреть иные меры по увеличению доходной части системы.

"После предложения нас поддержали Министерство финансов и Министерство национальной экономики, и уже есть заключение республиканской бюджетной комиссии о поэтапном увеличении взносов государства с 2027 года на 0,5% каждые два года.

Это, действительно, позволит увеличить доходную часть бюджета, расширить количество медицинских услуг, повысить тарифы и заработную плату медработников", - отметила Альназарова.

Взносы же работников и работодателей, по ее словам, останутся неизменными. Однако предлагается увеличить порог отчислений для работников, которые получают заработную плату свыше 850 тысяч тенге.

"Сейчас отчисления составляют 2% только от этой суммы, независимо от общего размера заработной платы. Предлагается сделать взносы более соразмерными: если человек зарабатывает более миллиона тенге, он отчисляет не 2%, а около полутора процентов, тогда как при заработной плате в 500 тысяч тенге отчисляется полных 2%.

В настоящее время, чем выше заработная плата, тем ниже ставка взноса в процентном соотношении.

Министерство здравоохранения предлагает увеличить верхний предел отчислений. Сейчас он ограничен 10 МЗП, а предлагается увеличить его в 5 раз - до 50 МЗП. Эти изменения затронут население с заработной платой выше 850 тысяч тенге, что составляет около 9% от общего числа работающих по официальным данным", - пояснила министр.

Таким образом, считает она, новая система будет более справедливой по отношению к тем, кто выплачивает 2% от своей заработной платы.

Напомним, сегодня депутаты мажилиса во время правительственного часа указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании. Комментируя ситуацию, непривлекательность системы ОСМС для казахстанцев признали глава Минздрава и представитель Фонда мждстрахования.

А депутат Бакытжан Базарбек и вовсе возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии.

Кроме того, член Высшей аудиторской палаты указал на дисбалансы, выявленные в ходе аудита активов Фонда медстрахования: он заявил, что ФСМС не сможет выполнять свои обязательства с 2031 года.

Также напомним, в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

Добавим, мы писали, что взносы на обязательное социальное медицинское страхование в Казахстане в 2025 году вырастут только для государства. Сколько будут платить работники и работодатели, читайте здесь.