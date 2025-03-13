Кому можно не платить налог на транспорт в Казахстане

До 1 апреля все автовладельцы должны уплатить налог за свою машину. От этой обязанности освобождаются ветераны войн, награжденные матери, а также лица с инвалидностью. Подробнее читайте на NUR.KZ.

С середины марта казахстанские водители начнут получать уведомления о необходимости уплатить налог на транспорт. Сделать это нужно будет до 1 апреля текущего года.

Сам налог уплачивается за прошлый год и по ставкам, которые действовали тогда, то есть при расчетах используется месячный расчетный показатель за 2024 год – тогда он составлял 3 692 тенге.

Однако, как напомнили в Департаменте государственных доходов Астаны, в Казахстане есть некоторые категории граждан, которые освобождаются от уплаты налога на транспортные средства:

ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;

ветераны боевых действий на территории других государств – например, ветераны Афганской войны или участники миротворческих миссий;

лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд или безупречную воинскую службу в годы Великой Отечественной войны;

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и лица, удостоенные высоких государственных наград, таких как орден "Отан" или "Слава";

награжденные многодетные матери;

лица с инвалидностью.

Важно учесть, что освобождение от налога распространяется только на одно транспортное средство. При этом под льготу не попадают владельцы машин с объемом двигателя свыше 4 литров, зарегистрированных после 31 декабря 2013 года.

Отметим, что гражданам стоит вовремя оплатить налог, потому что в противном случае можно "нарваться" на санкции со стороны государства. Нарушители столкнутся с арестами счетов, начислением пени и даже запретом на выезд из страны.

Несмотря на то, что граждане получат уведомления с уже определенной суммой налога, они могут рассчитать его самостоятельно. Для этого можно использовать сервис "Калькулятор", который доступен на портале Комитета государственных доходов в разделе "Электронные сервисы", либо через мобильное приложение е-Salyq Azamat.

Напомним, оплатить налог на транспорт должны даже те граждане, которые уже успели продать свой автомобиль.

Впрочем, в некоторых ситуациях граждан могут освободить от этой обязанности, например, если они стали жертвой угона и теперь машина находится в розыске.