За какой автомобиль можно не платить транспортный налог в Казахстане

До 1 апреля владельцам транспортных средств нужно уплатить налог в Казахстане. Но от него могут быть освобождены угнанные машины. Что для этого нужно сделать, читайте в материале NUR.KZ.

Уплачивать транспортный налог – обязанность всех автовладельцев, за исключением некоторых категорий граждан, которые освобождены от него. Напомним, что платеж производится до 1 апреля. При этом расчет идет за предыдущий год по месячному расчетному показателю (МРП), который тогда действовал.

Стоит отметить, что уплачивать налог придется даже тем казахстанцам, которые по какой-то причине лишились своего автомобиля, например, из-за автоугонщиков. То есть даже за угнанную машину придется платить. Это также касается и неисправного автомобиля, который состоит на учете.

Однако в случае угона есть нюанс. Дело в том, что налог уплачивается за фактическое время владения транспортным средством, а факт кражи может стать основанием для освобождения от его уплаты.

Как объяснили в Департаменте государственных доходов (ДГД) Мангистауской области, чтобы не платить "за воздух" нужны доказательства, что машину действительно угнали, то есть нужно, чтобы полиция завела уголовное дело.

"Начисление налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела об угоне и возобновляется с даты прекращения уголовного дела и его возврате", – отметили в департаменте.

Другими словами, если не будет уголовного дела, то и у налоговой не будет оснований для прекращения начисления налога. А при его наличии налог не уплачивается за время, когда машина числилась в угоне.

Также встречаются случаи, когда воры не угоняют автомобиль, а снимают с него номера, чтобы в дальнейшем шантажировать свою жертву, требуя "выкуп". Ранее мы подробно рассказывали о том, как лучше всего поступить в этой ситуации.

Напомним, что от уплаты транспортного налога в Казахстане освобождаются владельцы электромобилей.