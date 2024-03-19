Как платить транспортный налог за проданную машину в Казахстане

До 1 апреля все автовладельцы в Казахстане должны уплатить налог на транспорт. Это касается и тех граждан, которые продали свои автомобили. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанским автовладельцам уже начали рассылать PUSH-уведомления с напоминанием о необходимости уплатить налог на транспортное средство. Каждому владельцу авто нужно уплатить его до 1 апреля, в противном случае на задолженность начнет начисляться пеня.

Стоит отметить, что это касается и тех граждан, которые продали свои автомобили, не уплатив налог при продаже. Как объясняют в Комитете государственных доходов, их налоги были исчислены за фактический период владения транспортом.

"В случае приобретения или реализации транспортного средства в течение 2023 года исчисленная сумма годового налога делится на 12 и умножается на количество месяцев фактического нахождения на праве собственности.

При этом приобретающая сторона уплачивает налог, начиная с месяца, в котором приобретено транспортное средство", – рассказали в комитете.

Напомним, в 2024 году граждане платят налог на транспорт за 2023 год по тому тарифу, который действовал на тот момент, то есть учитывая, что месячный расчетный показатель тогда составлял 3 450 тенге, а не как сейчас – 3 692 тенге.

Казахстанцам, которые продали авто еще до 2023 года, но все равно получили уведомление о необходимости уплатить налог, нужно удостовериться, что транспортное средство действительно снято с учета в уполномоченном органе.

Также мы ранее рассказывали о том, что делать казахстанцам, которые лишились своего транспортного средства, например, при его угоне автоворами.