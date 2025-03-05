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Когда казахстанцы узнают размеры налога на свои автомобили

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Водитель использует смартфон за рулем
Смартфон. Иллюстративное фото: skaman306/Getty Images

После 15 марта казахстанские водители начнут получать уведомления о необходимости уплатить налог на транспорт. Сделать это нужно будет до 1 апреля. Что ждет нарушителей, читайте в материале NUR.KZ.

Каждый владелец автомобиля в Казахстане должен ежегодно платить налог на транспортное средство. Начисляется он за прошедший год, то есть в текущем нужно будет произвести платеж за 2024 год.

В Департаменте государственных доходов (ДГД) Алматы напомнили казахстанцам об этой обязанности, а также сообщили, что уведомления по налогу на транспорт начнут поступать водителям уже с середины марта.

"После 15 марта автовладельцы получат предварительно рассчитанную сумму налога в виде PUSH-уведомлений в приложения банков второго уровня. Уплатить налог можно также с помощью приложений банков или через "Казпочту", – сообщили в ДГД.

Важно отметить, что, раз налог начисляется за прошедший год, то и уплачивать его нужно будет по прошлогодним ставкам. Напомним, тогда один месячный расчетный показатель составлял 3 692 тенге. На основе этой суммы и будет рассчитываться налог.

Отметим, что, согласно данным департамента, по итогам 2024 года по городу Алматы 456 тыс. лиц владело 764 тыс. транспортными средствами. За год их количество выросло на 7%, а совокупная сумма соответствующего налога – с 19,6 млрд до 21,9 млрд тенге.

Между тем в департаменте также напомнили, что уплатить налог нужно до 1 апреля. В случае несвоевременной уплаты налога нарушителя ждут санкции. Налоговые органы направят уведомление о задолженности, вынесут приказ о ее взыскании и передадут его частным судебным исполнителям (ЧСИ).

ЧСИ, в свою очередь, могут наложить арест на имущество должника и его банковские счета и даже ограничить выезд за пределы страны. В итоге должники не смогут получать банковские услуги, производить переводы, оформлять кредиты и в целом будут отрезаны от финансовых услуг.

В итоге заплатить придется все равно, но к транспортному налогу добавятся еще и услуги частных судебных исполнителей, а они могут стоить до 25% от суммы долга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2225649-uvedomleniya-s-summami-naloga-na-transport-napravyat-kazahstancam/