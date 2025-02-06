Можно ли сэкономить при оплате просроченных долгов по штрафам в Казахстане

В Казахстане внедряют цифрового судебного исполнителя, которому не нужно платить при погашении просроченных долгов по штрафам. Он уже сэкономил должникам 550 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане внедряют цифрового судебного исполнителя для работы со штрафами до 78 640 тенге, который не требует оплаты 25% от суммы взыскания.

Цифровой исполнитель работает автоматически, уведомляя граждан через SMS и банковские приложения, и дает 30 дней на добровольное погашение долга.

По данным Министерства юстиции РК, цифровой исполнитель уже оформил 298 тысяч производств и помог гражданам сэкономить 550 млн тенге.

Когда казахстанцу выписывается штраф, у него есть "льготный" период, во время которого он может погасить его с 50% скидкой. На это дается лишь 7 дней, по истечению которых размер штрафа станет полным.

Однако не всегда есть возможность не просто закрыть по "скидке", но и вовсе оплатить штраф. Если вовремя этого не сделать, за "провинившегося" гражданина возьмется судебный исполнитель (ЧСИ) и наложит на него санкции.

В итоге оштрафованный не просто может столкнуться с блокировкой счетов, но и будет вынужден оплатить работу ЧСИ, а это 25% от суммы изначального штрафа. То есть человек, у которого и так есть финансовые проблемы, попадает в еще более сложную ситуацию.

Однако, как сообщает Министерство юстиции РК, положение должников может облегчить специальный "робот" – цифровой судебный исполнитель, которому не нужно платить 25% от взыскиваемой суммы.

Работает цифровой судебный исполнитель со штрафами размером до 20 месячных расчетных показателей (МРП), или 78 640 тенге в 2025 году.

По мнению ведомства, "робот" имеет ряд преимуществ перед обычными исполнителями:

точность – блокировка только одного счета и только на сумму штрафа исключает избыточные списания; оптимизация – анализ больших данных (Big Data) показал, что отправка уведомлений после выплаты зарплаты значительно повышает скорость оплаты; экономия – "робот" применяется для взыскания штрафов до 20 МРП, что позволит сэкономить гражданам 5 млрд тенге в год.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом, как сообщает Служба центральных коммуникаций при Президенте РК, такой "робот" работает в автоматическом режиме без участия человека. При этом он действует "мягко", информируя граждан через SMS-сообщения и приложения банков.

Работает цифровой судебный исполнитель похожим образом, что и Цифровая карта семьи, которая отвечает за автоматическое назначение пособий. То есть гражданину с просроченным штрафом после возбуждения упрощенного производства приходит SMS-сообщение с номера 1414 и push-уведомление от "Электронного правительства" с подробностями дела.

Гражданину остается лишь оплатить просроченный штраф, и тогда дело в отношении него автоматически закроют, а он не столкнется с санкциями.

Ранее в Минюсте также сообщали, что на то, чтобы добровольно закрыть долг, должнику дают 30 дней. Если же он проигнорирует предложение цифрового судебного исполнителя, то дело передадут частному, и тогда, помимо штрафа, придется платить дополнительно 25% от суммы взыскания.

Примечательно, что "робот" пока только внедряется, но уже помог сэкономить деньги казахстанцам, которые вовремя не погасили свои штрафы. На сегодняшний день цифровой судебный исполнитель оформил 298 тысяч производств и сэкономил гражданам 550 млн тенге.

Напомним, государство, помимо цифровизации процессов, также рассматривает и другие способы облегчить положение должников. Ранее Минюст предлагало проект приказа, согласно которому ставки оплаты деятельности ЧСИ по отдельным документам будут уменьшены.