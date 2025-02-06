Можно ли сэкономить при оплате просроченных долгов по штрафам в Казахстане

В Казахстане внедряют цифрового судебного исполнителя, которому не нужно платить при погашении просроченных долгов по штрафам. Он уже сэкономил должникам 550 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане внедряют цифрового судебного исполнителя для работы со штрафами до 78 640 тенге, который не требует оплаты 25% от суммы взыскания.
- Цифровой исполнитель работает автоматически, уведомляя граждан через SMS и банковские приложения, и дает 30 дней на добровольное погашение долга.
- По данным Министерства юстиции РК, цифровой исполнитель уже оформил 298 тысяч производств и помог гражданам сэкономить 550 млн тенге.
Когда казахстанцу выписывается штраф, у него есть "льготный" период, во время которого он может погасить его с 50% скидкой. На это дается лишь 7 дней, по истечению которых размер штрафа станет полным.
Однако не всегда есть возможность не просто закрыть по "скидке", но и вовсе оплатить штраф. Если вовремя этого не сделать, за "провинившегося" гражданина возьмется судебный исполнитель (ЧСИ) и наложит на него санкции.
В итоге оштрафованный не просто может столкнуться с блокировкой счетов, но и будет вынужден оплатить работу ЧСИ, а это 25% от суммы изначального штрафа. То есть человек, у которого и так есть финансовые проблемы, попадает в еще более сложную ситуацию.
Однако, как сообщает Министерство юстиции РК, положение должников может облегчить специальный "робот" – цифровой судебный исполнитель, которому не нужно платить 25% от взыскиваемой суммы.
Работает цифровой судебный исполнитель со штрафами размером до 20 месячных расчетных показателей (МРП), или 78 640 тенге в 2025 году.
По мнению ведомства, "робот" имеет ряд преимуществ перед обычными исполнителями:
- точность – блокировка только одного счета и только на сумму штрафа исключает избыточные списания;
- оптимизация – анализ больших данных (Big Data) показал, что отправка уведомлений после выплаты зарплаты значительно повышает скорость оплаты;
- экономия – "робот" применяется для взыскания штрафов до 20 МРП, что позволит сэкономить гражданам 5 млрд тенге в год.
При этом, как сообщает Служба центральных коммуникаций при Президенте РК, такой "робот" работает в автоматическом режиме без участия человека. При этом он действует "мягко", информируя граждан через SMS-сообщения и приложения банков.
Работает цифровой судебный исполнитель похожим образом, что и Цифровая карта семьи, которая отвечает за автоматическое назначение пособий. То есть гражданину с просроченным штрафом после возбуждения упрощенного производства приходит SMS-сообщение с номера 1414 и push-уведомление от "Электронного правительства" с подробностями дела.
Гражданину остается лишь оплатить просроченный штраф, и тогда дело в отношении него автоматически закроют, а он не столкнется с санкциями.
Ранее в Минюсте также сообщали, что на то, чтобы добровольно закрыть долг, должнику дают 30 дней. Если же он проигнорирует предложение цифрового судебного исполнителя, то дело передадут частному, и тогда, помимо штрафа, придется платить дополнительно 25% от суммы взыскания.
Примечательно, что "робот" пока только внедряется, но уже помог сэкономить деньги казахстанцам, которые вовремя не погасили свои штрафы. На сегодняшний день цифровой судебный исполнитель оформил 298 тысяч производств и сэкономил гражданам 550 млн тенге.
Напомним, государство, помимо цифровизации процессов, также рассматривает и другие способы облегчить положение должников. Ранее Минюст предлагало проект приказа, согласно которому ставки оплаты деятельности ЧСИ по отдельным документам будут уменьшены.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2218362-mozhno-li-sekonomit-pri-oplate-prosrochennyh-dolgov-po-shtrafam-v-kazahstane/