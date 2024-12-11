Снизить расходы некоторых должников на услуги судоисполнителей хотят в Казахстане

Частные судебные исполнители (ЧСИ) в Казахстане взыскивают деньги с должников. За свою работу они берут оплату, равную части долга. Некоторые ставки собираются снизить. Подробности читайте на NUR.KZ.

Частные судебные исполнители обычно ассоциируются с финансовыми проблемами из-за долгов. Однако важно помнить, что они действуют по судебному решению, то есть при наличии исполнительного документа. Кроме того, зачастую они помогают людям вернуть свои деньги.

При этом текущие ставки оплаты работы частных судебных исполнителей зависят от размера взыскиваемого долга. Например, при задолженности до 60 месячных расчетных показателей (МРП), или 221 520 тенге в 2024 году, стоимость услуги ЧСИ на данный момент составляет 25% от суммы долга.

Однако в будущем расходы некоторых должников могут заметно снизиться. Дело в том, что Министерство юстиции РК опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа, согласно которому ставки оплаты деятельности ЧСИ по отдельным документам будут уменьшены.

"Оплата деятельности ЧСИ является дополнительным расходом для должника и финансовой нагрузкой для граждан, которые не могут оплатить основной долг", – объясняют авторы проекта.

Согласно документу, новые ставки оплаты частным судебным исполнителям в зависимости от суммы взыскания могут стать следующими:

до 10 МРП ( 36 920 тенге ) – 25% от суммы взыскания;

) – 25% от суммы взыскания; от 10 до 50 МРП (от 36 920 тенге до 184 600 тенге ) – 22% от суммы взыскания;

до ) – 22% от суммы взыскания; от 50 до 150 МРП (от 184 600 до 553 800 тенге ) – 20% от суммы взыскания;

до ) – 20% от суммы взыскания; от 150 до 300 МРП (от 553 800 до 1 107 600 тенге) – 18% от суммы взыскания.

А вот дальше ставки остаются неизменными:

от 300 до 1 000 МРП (от 1 107 600 до 3 692 000 тенге ) – 15% от суммы взыскания;

до ) – 15% от суммы взыскания; от 1 000 до 5 000 МРП (от 3 692 000 до 18 460 000 тенге ) – 10% от суммы взыскания;

до ) – 10% от суммы взыскания; от 5 000 до 10 000 МРП (от 18 460 000 до 36 920 000 тенге ) – 8% от суммы взыскания;

до ) – 8% от суммы взыскания; от 10 000 до 20 000 МРП (от 36 920 000 до 73 840 000 тенге ) – 5% от суммы взыскания;

до ) – 5% от суммы взыскания; свыше 20 000 МРП (свыше 73 840 000 тенге) – 3% от суммы взыскания.

Авторы проекта также отмечают, что, согласно статистике за 2023 год, количество исполнительных документов (ИД) до 60 МРП составило 82,9% от общего объема.

Из них ИД до 10 МРП – 46,8%. В основном это административные штрафы и налоговые приказы, которые исполняются автоматизированой системой, то есть без участия ЧСИ.

33% ИД приходятся на долги размером от 10 до 50 МРП, 3,1% – от 50 до 60 МРП, а 3,4% – от 150 до 300 МРП.

В проекте также отмечается, что при снижении тарифных ставок оплаты учтены расходы ЧСИ в связи с осуществлением деятельности. К примеру, аренда помещения, коммунальные услуги, расходные материалы, налоги, заработная плата помощников и другие.

На текущий момент новые ставки не введены в действие, а сам проект находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 18 декабря 2024 года.