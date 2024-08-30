Более 200 млн тенге сэкономил казахстанцам робот-судоисполнитель

С 20 августа робот-судоисполнитель возбудил более 45 тыс. производств на общую сумму 907 млн тенге. Благодаря его работе граждане уже сэкономили 226 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Минюст.

Как сообщается на официальном сайте Министерства юстиции РК, данная система даст возможность гражданам ежегодно экономить более 5 миллиардов тенге.

По поручению главы государства, в целях снижения закредитованности граждан и дальнейшей цифровизации работы органов юстиции были приняты соответствующие поправки в законодательстве, информирует ведомство.

29 августа министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев представил пакет проектов Digital Justice, а также "робота судебного исполнителя" помощнику президента Республики Казахстан по правовым вопросам Ержану Жиенбаеву и руководителю судебной администрации Республики Казахстан Наилю Ахметзакирову.

"Ранее возникали случаи, когда физические лица не знали о наложенном штрафе из-за несвоевременного получения уведомлений. В результате чего, задержки с оплатой задолженности вынуждали граждан дополнительно выплачивать до 25% от суммы штрафа частным судебным исполнителям. Теперь новое решение позволит гражданам сэкономить как время, так и деньги", - утверждается в публикации.

После возбуждения упрощенного производства суммой до 20 МРП граждане получат СМС сообщения от 1414 и push-уведомления в eGov Mobile с детальной информацией о деле.

Также для удобства граждан доступна онлайн-оплата задолженности с автоматическим снятием всех мер обеспечения, вследствие чего человеческий фактор полностью исключается.

"Данный проект исключает необходимости контактировать с судебными исполнителями, все действия производятся онлайн-режиме и не нужно предъявлять квитанции и прочие подтверждающие документы для прекращения производства и снятия арестов", - сообщает Минюст.

Следует отметить, что в случае неисполнения в течение 30 календарных дней требований исполнительного документа (по упрощенному производству) дело будет передано частному судебному исполнителю и последующие исполнительные действия будут осуществляться в общем порядке с взысканием комиссии.

Также гражданам на портале полученного в индивидуальной ссылке текста СМС сообщения или push-уведомления, доступна функция отказа от процесса упрощенного исполнительного производства с аналогичной последующей передачей материала частному судебному исполнителю.

Ведомство отмечает, что проект "робот-судебный исполнитель" впервые был запущен в пилотном режиме в городе Таразе, а в настоящее время благодаря своей эффективности доступен по всей территории Казахстана. Министерство юстиции в дальнейшем продолжит работу в сфере цифровизации, резюмируется в публикации.

Напомним, в январе этого года мы писали о пилотном запуске в Таразе проекта упрощенного исполнительного производства.

В июне на брифинге в СЦК вице-министр юстиции рассказал подробнее о проекте, который роботизирует работу ЧСИ. Он отметил, что все делается для того, чтобы на казахстанцев не налагались взыскания за просрочки платежей по штрафам.

В конце июля Минюст в рамках обзора деятельности работы за полгода сообщил, что в августе проект "робота-судоисполнителя" будет масштабирован по всей стране. Также ведомство сообщило и о других новшествах в рамках программы Digital Justice ("Цифровая юстиция"), таких как автоматизация регистрации юридических лиц, цифровая доверенность для юридических лиц и единая точка уведомления: отправка сообщений гражданам через СМС от 1414 и push-уведомления еGov-mobile.